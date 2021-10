Coupe Davis 2021 – L’Espagne présente son équipe pour la phase finale

25/10/2021

Act à 11:46 CEST

La liste de l’« Armada » espagnole pour la finale de la Coupe Davis 2021 a déjà été définie. Roberto Bautista, Pablo Carreño, Image de balise Carlos Alcaraz, Marcel granollers et Feliciano López ont été les cinq choisis par Sergi Bruguera pour la phase finale de la compétition maximale par pays, qui se jouera cette année dans trois lieux différents entre le 25 novembre et le 5 décembre.

Espagne jouera toute la phase de groupes à la Madrid Arena (les deux autres sites sont dans les villes de Turin et Innsbruck) et ses débuts sont prévus le vendredi 26 novembre contre le combiné Équateur (16h00 CET).

La deuxième série arrivera le dimanche 28 contre l’équipe nationale Russie (pas avant 16h00 CET), l’autre grand candidat du groupe A à être en quarts de finale avec des « épées » comme Daniil Medvedev ou Andrey Rublev.

Voici la liste de nos représentants à la David Cup :

@ pablocarreno91

@feliciano_lopez

@BautistaAgut

@ alcarazcarlos03

@m_granollers

🙌 ♥ ️🎾 ÉQUIPE 🎾 ♥ ️🙌 # On fait l’Équipe pic.twitter.com/uEA20O1CH5 – CDD (@deportegob) 25 octobre 2021

LE FORMAT

Au total, il y aura six groupes de trois participants et, seulement, le premier de chacun d’eux aura une place garantie dans les chambres. Ces six seront rejoints par les deux meilleures secondes pour terminer le cadre final.

En cas d’accès à la phase finale, Bruguera jouerait également les quarts de finale à Madrid. Les demi-finales et la finale, du 3 au 5 novembre, se dérouleront également dans la capitale espagnole.