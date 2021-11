Coupe Davis 2021 – Medvedev condamne le triomphe de la Russie et attend déjà l’Espagne

27/11/2021

Le à 22:27 CET

.

Daniel Medvedev a dominé la victoire de la Russie contre l’Équateur sur la voie rapide, avec un score retentissant contre Emilio Gomez (6-0 et 6-2), démêlé de bout en bout par le numéro deux mondial.

Le numéro deux mondial a réaffirmé les aspirations de l’équipe de Chamil Tarpischev, le grand favori pour remporter le trophée, après avoir résolu le duel en 58 minutes.

Medvedev Il n’a laissé aucune option à son rival, fils de l’ancien champion de Roland Garros Andrés Gomez, qui avait contre les cordes Pablo Carreño le vendredi. Rien à voir avec le duel contre l’espagnol face à face avec Medvedev.

Le premier ensemble a été vu et pas vu. Le Russe était énergique. Avec le service et le reste. Emilio Gomez Il ne savait pas comment contenir le vent. Le vainqueur de l’Open des États-Unis, de Marseille, Majorque et Toronto a levé le pied sur le gaz et l’Equatorien a respiré, a obtenu les premiers matchs et a rattrapé la défaite.

La victoire de Medvedev attaché au précédent de Andreï Roublev de face Roberto Quiroz Ils assurent la première victoire de cette édition de la Coupe Davis en Russie et aussi l’élimination de l’Equateur, qui compte déjà deux défaites après celle concédée vendredi contre l’Espagne.

Le double est également tombé du côté russe. Andreï Roublev et Aslan karatsev ils ont été imposés à Escobar Gonzalo et Diego Hidalgo (6-4, 4-6 et 6-4) pour compléter le triomphe de la Russie 3-0 et l’élimination de l’Équateur en finale de la Coupe Davis.

Roublev et Karatsev Il aura fallu deux heures et une minute pour sceller la victoire face à un duo de combat qui a déjà poussé l’Espagne à la limite vendredi.