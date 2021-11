Coupe Davis 2021 – Medvedev : « Contre l’Espagne ce sera complet et nous jouerons avec le peuple contre »

27/11/2021 à 22:05 CET

Le numéro deux mondial, le Russe Daniel Medvedev, qui a dépassé l’Équatorien Emilio Gómez à ses débuts en finale de la Coupe Davis, a reconnu avoir remarqué son rival fatigué et a souligné la lenteur des pistes de la compétition.

« J’ai trouvé le court très lent et c’est bizarre parce qu’à l’entraînement, je ne l’ai pas ressenti de cette façon. Le jeu est toujours différent de l’entraînement. Mais j’ai remarqué que c’était lent. Les balles étaient aussi lentes», a noté le numéro un russe.

Medvedev Il n’a accordé que deux matchs à l’Equatorien. Mais le Russe a reconnu que son adversaire a accusé l’effort de vendredi contre Pablo Carreño dans le match contre l’Espagne.

« Je suis content de mon niveau de jeu. Je n’ai pas fait trop d’erreurs. C’était un match solide. Je pense qu’Emilio Gómez était assez fatigué depuis vendredi contre Carreño. Quand vous jouez beaucoup de tournois ATP, vous obtenez habitué aux jeux qui se terminent vers minuit. Quand ça m’est arrivé le lendemain, tu es épuisé. Je pense que c’est ce qui lui est arrivé. Il a terminé tard et a joué un match incroyable », a analysé Medvedev.

« J’ai réussi à le garder sous contrôle mais j’étais fatigué, à court d’essence. Je suis content de mon niveau de jeu car la Coupe Davis fait souvent sensation. Les joueurs les moins bien classés jouent un tennis incroyable et j’étais prêt pour ça. Je suis heureux de apporter un point à mon équipe », a souligné le Russe ravi de l’ambiance.

« C’était génial parce qu’il y avait beaucoup de monde. Nous jouons à Madrid et nous affrontons l’Équateur et on ne sait jamais à quoi on va s’attendre. Je suis heureux que les gens soient avec nous, c’est toujours agréable. Le dimanche sera plein et avec des gens contre, en faveur de l’Espagne. Je l’ai vécu plusieurs fois ces derniers temps donc je serai préparé. Mais l’important, c’est de gagner et d’obtenir des points », a déclaré Medvedev.

