Coupe Davis 2021 – Medvedev renverse Carreño

28/11/2021 à 22:27 CET

Numéro deux dans le monde Daniel Medvedev, n’a laissé aucune possibilité de surprendre et a gagné en deux sets, 6-2 et 7-6 (3), pour Pablo Carreño redresser la situation de l’équipe russe et laisser l’issue du duel contre l’Espagne entre les mains du double.

Carreno, qui bat Medvedev Lors des derniers Jeux Olympiques, il n’a pas pu répéter le succès de Tokyo contre un joueur de tennis supérieur et prolonger l’exploit commencé par Feliciano López, qui s’était auparavant imposé à Andreï Roublev, dans le premier match, 2-6, 6-3 et 6-4, pour donner l’avantage à l’Espagne.

Medvedev démarré à pleine vitesse et Carreno il ne pouvait pas la suivre. L’image a semblé changer dans le deuxième set. Les Espagnols ont remporté les trois premiers matchs, mais le Russe s’est réveillé et a marqué cinq fois de suite pour renverser la situation.

Carreno il s’est accroché à la piste. Sous l’impulsion de la foule de l’Arena de Madrid, il a sauvé deux balles de match, s’est cassé et a survécu dans le set (5-5), qui a été résolu en faveur du Russe dans le « tie break » et après une heure et demie.

Le vainqueur de l’affrontement en double se qualifiera pour les quarts de finale et affrontera la Suède, l’un des meilleurs finalistes. La vaincue devra attendre les mathématiques pour connaître son avenir.

Feliciano López et Marcel granollers ils devront surmonter Aslan karatsev et Andreï Roublev pour prolonger la défense espagnole de la couronne de la Coupe Davis.