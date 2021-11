Coupe Davis 2021 | Tous les horaires et calendrier des matchs

24/11/2021

Le à 09:12 CET

Les Finale de la Coupe Davis 2021 rassembler les Top 18 des pays du monde du tennis et les fera participer à un championnat sous haute tension qui se déroulera à Madrid, Insbruck et Turin.

L’Espagne fera ses débuts le Vendredi 26 novembre contre l’Equateur à 16h00 (CET). Cependant, Si vous ne voulez pas manquer un match, découvrez le programme complet et où vous pouvez voir les différents matchs.

CALENDRIER DE LA COUPE DAVIS 2021

PHASE DE GROUPES

Canada – Suède : 16h00 (CET)

France – République tchèque : 16h00 (CET)

Croatie – Australie : 16h00 (CET)

Espagne – Equateur : 16h00 (CET)

États-Unis – Italie : 16h00 (CET)

Serbie – Autriche : 16h00 (CET)

Russie – Equateur : 16h00 (CET)

Kazakhstan – Suède : 10h00 (CET)

France – Royaume-Uni : 10h00 (CET)

Australie – Hongrie : 10h00 (CET)

Italie – Colombie : 16h00 (CET)

Serbie – Allemagne : 16h00 (CET)

Espagne – Russie : 16h00 (CET)

Canada – Kazakhstan : 10h00 (CET)

Royaume-Uni – République tchèque : 10h00 (CET)

Croatie – Hongrie : 10h00 (CET)

États-Unis – Colombie : 16h00 (CET)

QUARTS DE FINALE

Lundi 29 novembre : Vainqueur du Groupe D vs E à 16h00 (CET)Mardi 30 novembre : Vainqueurs du Groupe C vs F à 16h00 (CET)Mercredi 1er décembre : Vainqueur du Groupe B vs meilleur deuxième à 16h00 (CET)Jeudi 2 décembre : Vainqueur du Groupe A vs meilleur deuxième à 16h00 (CET) DEMI-FINALE

Vendredi 3 décembre : Demi-finale 1 16h00 (CET)Samedi 4 décembre : Demi-finale 2 13h00 (CET) FINALE

Dimanche 5 décembre : Finale 16h00

O SUIVRE LA COUPE DAVIS 2021 ?

La Coupe Davis 2021 il peut être apprécié dans son intégralité à la télévision à travers #Allons-y et Movistar Sports de Movistar Plus. De même, vous pouvez suivre les matchs de l’Espagne avec Narration en direct sur le site SPORT. Vous aurez également sur notre site les résumés, chroniques et déclarations des protagonistes.