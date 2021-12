Coupe Davis | Djokovic manque la finale : la Croatie s’impose en double

03/12/2021 à 23:03 CET

.

La Croatie reviendra pour jouer une finale de Coupe Davis dimanche prochain, trois ans après son dernier titre, après avoir marqué 2-1 en demi-finale contre la Serbie de Novak Djokovic, qui n’a pas réussi à reproduire sa supériorité dans le match individuel lors de l’affrontement décisif en double.

Mate Pavic et Nikola Metkic, la meilleure paire de double au monde, ont battu Djokovic et Filip Krajinovic au dernier point par 7-5 et 6-1. Les automatismes des Croates se sont facilement imposés au rapport forcé des Serbes, le troisième duo avec lequel le capitaine Viktor Troicki s’est testé dans ces finales 2021. Il laissa Nikola Cacic absent pour la première fois et le changement n’a pas porté les fruits qu’il attendait.

Les Serbes quitteront Madrid sans options pour se battre pour leur deuxième saladier, après celui remporté en 2010, tandis que la Croatie optera pour le troisième, qui accompagnera dans leurs vitrines ceux de 2005 et 2018. En 2019, ils étaient sortis de la phase de poules.

Borna Gojo, 279e joueur mondial, Il a ouvert le match avec un triomphe en or sur Dusan Lajovic (33) par 4-6, 6-3 et 6-2. C’était un jeu de mauvaise qualité, avec de nombreuses erreurs de la part des deux, même si Gojo grandissait avant le jeu fulgurant de son rival, avec qui il n’avait jamais joué auparavant.

Novak Djokovic, leader du classement ATP, n’a pas passé un choc dans son match contre Marin Cilic (30 ans), qu’il avait déjà battu 17 fois et aujourd’hui il a ajouté une nouvelle victoire par 6-4 et 6-2. Dès que ce crash est terminé, Troicki a annoncé le changement de formation de double annoncé au départ, avec l’entrée de Krajinovic par Cacic.

Mais Mate Pavic et Nikola Mektic n’ont offert aux Serbes aucune échappatoire. Bien que dans le premier set, ils ont dû insister jusqu’à ce qu’ils arrachent le service à Krajinovic, dans la seconde ils ont offert une exposition. Pavic, au service et au filet, et Metkic, avec leur déploiement sur tout le terrain, n’ont accordé une balle de break qu’à 5-1, qu’ils ont immédiatement annulé.

C’est la première fois que la Croatie bat la Serbie en Coupe Davis, en trois matches. Pour la Croatie, ce sera la quatrième finale. Dans les précédents, il a obtenu deux victoires, en 2005 contre la Slovaquie et en 2018 contre la France, et une défaite, en 2016 contre l’Argentine.