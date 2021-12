02/12/2021 à 21:47 CET

Joël Gadéa

La Russie jouera demain les demi-finales de la Coupe Davis contre l’Allemagne. La peinture commandée par Daniel Medvedev il s’est glissé dans l’avant-dernière instance du tournoi après avoir remporté les deux premiers matchs, sans avoir à jouer en double.

L’égalité a commencé par le duel à égalité entre Andreï Roublev et Élie Ymer. Bien que le Russe ait commencé à donner le ton dès le premier set (6-2), le joueur de tennis suédois a renversé la situation avec un 5-7 qui a égalisé les tables. Dans le troisième et dernier set, l’égalité était encore une fois la note prédominante.

Roublev a dû transpirer la grosse goutte pour battre Ymer dans le tie-break pour donner à la Russie le premier point de l’égalité, en un peu plus de deux heures, mais pas avant de se battre, et de quelle manière, un premier match qui a été compliqué pour la Russie mais a réussi à le sauver avant qu’il ne soit irréversible.

Le numéro deux mondial a aussi eu ses difficultés, Daniel Medvedev, bien qu’il n’ait eu besoin que de deux sets pour battre Mikaël Ymer, frère de Élie. et cela a opposé une résistance à l’un des meilleurs joueurs de tennis du moment.

Bref, le double 6-4 que la lumière reflétait à la fin de la rencontre, ne reflète pas l’égalité qui, par moments, venait d’avoir l’enjeu. Dans la première manche, Medvedev Il a mis le direct mais, néanmoins, dans le second, il a dû casser le service au Suédois à plusieurs reprises devant la résistance du tennisman scandinave. Un autre 6-4, cette fois, beaucoup plus souffert, a été le déclic pour que la Russie se soit plantée en demi-finale contre l’Allemagne sans avoir besoin de jouer le match de double, même si l’affrontement n’a pas duré plus d’une heure et quart.

La première demi-finale, celle de demain, sera un affrontement de rivalité maximale. La Serbie, grand favori aux côtés de la Russie, rencontre la Croatie dans une sorte de « derby des Balkans ».

Lors des deux précédentes, en 2010 et 2015, il y a eu une nette victoire des Serbes, une fois chez chacun et jamais en terrain neutre, comme ce sera le cas lors du match de demain. D’eux sortira le premier finaliste de cette Coupe Davis et attendra un rival entre la Russie et l’Allemagne.