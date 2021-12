Coupe Davis | La Russie se rapproche de l’Espagne en Coupe Davis

06/12/2021 à 12:34 CET

La Russie a rempli les prévisions à Madrid. Il est parti il ​​y a dix jours en tant que grand favori. Avec quatre de ses joueurs parmi les trente meilleurs mondiaux. Deux d’entre eux, dans le ‘top-5’. Cela n’a pas déçu. L’ensemble des Tarpischev regagne la domination du tennis mondial.

Rublev et Medevedev ont remporté des matchs individuels contre la Croatie pour clore la finale avant le match de double. Les Russes ajoutent ainsi leur troisième saladier dans l’histoire, tous réalisés au 21ème siècle, en 2002, 2006 et 2021.

Seule l’Espagne a pu gagner plusieurs éditions de la Coupe Davis depuis 2000, avec cinq.

L’année de Medvedev et de la Russie

Medvedev n’oubliera pas ce 2021. Le joueur de tennis de 25 ans à Moscou a vieilli, a réalisé son premier Grand Chelem après avoir battu le numéro un Novak Djokovic à New York lors de la finale de l’US Open.

Aussi, la Russie a été le grand dominant du tennis en 2021. Il a commencé l’année avec le triomphe en Coupe ATP et l’a conclu avec la Coupe Davis. Tout au long du parcours, le tennis russe a souligné son autorité avec non moins de succès. La Coupe du Roi Billie Jean -tournoi comparable à Davis en tennis féminin- ou Coupe Davis pour les jeunes. En plus d’être l’équipe la plus récompensée aux JO de Tokyo.