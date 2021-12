Coupe Davis | La Serbie de Dojovic prend son ticket pour les demi-finales

01/12/2021

Le à 23:59 CET

Comme cela s’est produit entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne mardi, l’égalité entre le numéro un serbe Novak Djokovic et le Kazakhstan surprise du tournoi s’est jouée en double. Mikhaïl Koukushkin a dépassé le sien, Djokovic a égalisé la série puis est revenu en piste pour sceller le doublé avec Nikola Kacic.

Le Kazakhstan n’était pas disposé à mettre fin à sa carrière dans cette Coupe Davis si tôt et la rencontre ne pouvait pas mieux commencer. Koukushkin Il s’est imposé lors du premier match de la journée à Miomir Kecmanovic (7-6, 4-6, 7-6) dans un duel angoissant de près de trois heures et demie.

Le pari du capitaine serbe Viktor Troicki, débutant dans le tournoi en tant que lui-même Kecmanovic, surpris et plus encore lorsque son élève a commencé par une pause qui s’est ensuite consolidée avec son service, soutenu par une confiance aveugle en sa droite. Mais Kecmanovic a été appliqué, a forcé le bris d’égalité et a remporté le premier set. Le Serbe n’avait pas dit le dernier mot et soutenu par un bon service a fait travailler son rival qui a fini par payer l’effort. Fatigué et désorienté, Kukushkin est arrivé troisième mais ensuite, il a fait appel à l’épopée, a levé jusqu’à quatre balles de match et a fini par fondre, allongé sur la piste.

Novak Djokovic puis est entré en jeu, contraint de gagner sa partie pour continuer avec des options. Il était le leader, numéro un et a facilement dépassé Alexander Bublik (3-6, 4-6).

Bublik, numéro 36 au classement, pouvait à peine entrer en jeu après le premier transfert de son service (3-1) devant l’efficacité de son rival, qui raccourcissait les points, évitait les échanges et le soumettait à un bombardement constant. L’ensemble initial a été décidé en un clin d’œil.

Eu Bublik deux occasions de rompre servent dès le début du deuxième set, ce qu’il a perdu.

Le Serbe n’a pas permis à son rival de se faire des illusions et. Après 4-3 il a signé un match nul avec son service, il a profité du reste de son premier ballon de match et le second, avec son service, il a jeté le rideau après une heure et quart de match.

Posséder Djokovic est revenu sur la piste pour jouer le match final, jumelé avec Nicola Kacic. Devant ils avaient Andrey Golubev et Alexandre Nedoviesov qui a présenté la bataille, a rallié un set contre mais a fini par succomber (6-2, 2-6 et 6-3).

Dernier billet

Demain, la Russie et la Suède chercheront la dernière place de la demi-finale. Medvedev et compagnie le joueront contre une équipe suédoise qui est bonne dans ce tournoi. Les deux se sont rencontrés jusqu’à sept fois auparavant, avec un record de cinq victoires à deux en faveur de la Suède. Bien sûr, dernier précédent, en 2016, l’équipe russe s’était imposée par un retentissant 5-0.