Coupe Davis | Rublev bat Gojo et place la Russie à un point du titre

12/05/2021 à 18:33 CET

.

Andreï Roublev place la Russie à un point de son troisième titre de Coupe Davis en battant le Croate au premier point de la finale de Madrid Borna gojo par 6-4 et 7-6 (5).

Gojo, 279 mondial et invaincu jusqu’à aujourd’hui en phase finale de 2021, il a succombé malgré son service efficace face au cinquième joueur du classement. Maintenant le numéro un des équipes respectives, Daniel Medevdev et Marin cilicIls disputeront le deuxième match individuel, qui sera final en cas de victoire du Russe.

Dans un autre cas, le titre se jouera en double, qui sera joué par deux couples invaincus lors de la finale 2021 : Aslan karatsev et Andreï Roublev contre Nikola Mektic et Compagnon Pavic, numéro un mondial.

Pleinement efficace avec son premier service, le Russe, cinquième au classement ATP, a opté pour des points rapides et des tirs croisés pour aller à Gojo (279), qui a à peine réussi à entrer en jeu.

Plus sobre dans ses gestes que lors des précédentes qualifications, Roublev il a finalement sorti son poing après avoir réalisé son premier break, 4-3. Il n’a donné aucune balle de break à son rival et a marqué le premier set en 34 minutes.

Avec 1-1, Gojo il a neutralisé de ses coups de canon pour servir trois boulets de rupture. Sauver cette situation l’a encouragé à rester dans le match. Même s’il n’a jamais eu la possibilité de prendre la tête, il a tenu bon jusqu’à 6-6.

Le match n’était guère plus qu’une succession de bons services et le jeu de bris d’égalité offrait une certaine variation. Gojo commencé avec une double faute et Roublev les restes principaux alternés avec les expéditions hors ligne. Une main droite au corner du Russe et une longue prestation du Croate ont décidé du set et du point.

Roublev et Gojo eu une seule confrontation précédente, également à Madrid et en Coupe Davis lors de la finale 2019, avec une victoire de Roublev par 6-3 et 6-3.

Pour le deuxième match individuel, les statistiques plaident en faveur de la victoire russe. Medvedev, deuxième au classement mondial, a battu Cilic (30) leurs deux matchs précédents, en 2019 à Washington et en 2021 à Wimbledon.

Pour les deux équipes, une victoire signifierait le troisième saladier. La Croatie a remporté les titres de 2005 et 2018, la Russie ceux de 2004 et 2006. .

nom/jl