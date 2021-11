Coupe Davis Russie : programme et où regarder à la télévision

27/11/2021

Le à 23:23 CET

La Coupe Davis continuez d’avancer, le prochain match auquel vous participerez Espagne a pour rendez-vous le Dimanche 28 novembre à 18h00 (CET), auquel cas l’équipe devra faire de son mieux pour affronter Russie, un ensemble assez solide à tous points de vue.

L’Espagne a réussi à battre l’Équateur dans un 3-0 retentissant. Raison pour laquelle l’équipe s’est avérée solide malgré ses pertes de dernière minute. Il s’agit d’une sélection qui n’avait en principe ni Rafa Nadal ni avec Roberto Bautista, les deux en raison d’une blessure. Cependant, au dernier moment, il a également dû ramasser Carlos Alcaraz après avoir été testé positif au COVID-19. Ainsi, des revers ont frappé l’actuel champion de Coupe Davis.

HORAIRE ET O VOIR L’ESPAGNE – RUSSIE DE LA COUPE DAVIS 2021

On pourra voir le match entre l’Espagne et la Russie en Coupe Davis 2021 le dimanche 28 novembre à 18h00. De même, l’événement sera apprécié à travers #Allez, Movistar Sport et Movistar +Par conséquent, la diffusion ne sera disponible que pour ceux qui ont contracté le service de télévision Movistar. De plus, vous pouvez continuer avec la narration en direct sur le site SPORT.es