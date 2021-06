Coupe de l’Amérique | Neymar, excité après avoir marqué avec le Brésil contre le Pérou : “Ce furent deux années très difficiles”

in

18/06/2021 à 8h00 CEST

.

Le joueur brésilien Neymar Il était ému ce jeudi après avoir inscrit son 68e but avec Scratch lors de la victoire 4-0 sur le Pérou, pour la deuxième journée du groupe B de la Copa América au Brésil.

“Pour moi c’est un grand honneur de faire partie de l’histoire de l’équipe brésilienne. Je n’aurais jamais imaginé pouvoir atteindre ces chiffres. Et c’est même excitant parce que J’ai traversé beaucoup de choses ces deux années, qui ont été très difficiles et compliquées“, a déclaré la star de Canarinha sur le terrain de Nilton Santos à Rio de Janeiro.

“Aujourd’hui, nous vivons un moment très atypique, un moment très difficile dans le monde entier (à cause de la pandémie de coronavirus) et pouvoir être la joie de quelqu’un est une joie énorme. Vraiment l’histoire que je construis ici, Je veux que ma famille et mes amis soient fiers“, a-t-il terminé visiblement excité.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit son 68e but avec l’équipe brésilienne jeudi et déjà Il est à neuf d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur de Canarinha.

“Ces chiffres ne sont rien, ce qui compte vraiment pour moi c’est de porter le maillot de l’équipe brésilienne“, s’est-il manifesté.

Il a également évoqué la polémique entourant la célébration de la Copa América au Brésil, décidée à la dernière minute après le retrait de la Colombie et de l’Argentine comme lieux initiaux, et malgré le fait que la pandémie reste incontrôlée chez le géant sud-américain.

Neymar a déclaré que c’était “très compliqué” car ils ont atteint la concentration “sans savoir s’il allait y avoir la Copa América ou pas”.

« Nous respectons nos hiérarchies. On ne dira jamais non au maillot de l’équipe brésilienne. Je ne dirai jamais non à mon pays”, a-t-il déclaré.

“Nous avions un avis (contrairement à la coupe) et nous l’avons exprimé, et aujourd’hui nous sommes ici pour défendre le maillot de l’équipe”, a-t-il ajouté.

Neymar a déclaré que, malgré le moment “difficile”, ils montraient “de la joie” d’être sur le terrain et de “jouer avec l’équipe nationale”.