Coupe du monde 2022 | Van Gaal : « Cillessen a rejoint le groupe de manière fantastique »

17/11/2021 à 20:19 CET

Les Pays-Bas ont certifié leur laissez-passer pour la Coupe du monde du Qatar en 2022 dernier Mardi 16 novembre, après sa victoire 2-0 contre la Norvège. Après la victoire néerlandaise, le sélectionneur Van gaal a analysé le match de la dernière journée de qualification pour la Coupe du monde et a mis un accent particulier sur la figure du gardien de but du Valencia CF et ancien joueur de Barcelone, Jasper Cillessen.

A propos du gardien de but, Van gaal J’affirme que « gardé une feuille blanche » et que « après sa réintégration, il s’est merveilleusement intégré au groupe. La Norvège a eu une demi-chance tout au long du match », a déclaré l’entraîneur et ancien entraîneur de Barcelone dans des déclarations à la chaîne néerlandaise ‘NOS’.

Enfin, à propos du jeu, l’entraîneur de l’équipe des Pays-Bas a déclaré : « Nous avons joué provoquer en appuyant en seconde période, ce qui nous a donné un peu plus d’espace car avec Arnaut Danjuma et Steven Bergwijn nous avons des ailiers qui attaquent avec de la profondeur », a-t-il expliqué. Van gaal, qui en a également profité pour féliciter son peuple car « ils ont bien exécuté le plan« .