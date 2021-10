Coupe du monde 2023 Australie et Nouvelle-Zélande

28/10/2021 à 11h26 CEST

La FIFA a présenté ce jeudi l’identité de marque de la prochaine Coupe du monde féminine qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, dont le design comprend 32 carrés de couleur pour célébrer l’augmentation du nombre de participants à ce nombre et comprend des motifs de l’image et le culturelle des deux pays.

Avec la devise « Beyond Greatness » (au-delà de la grandeur), l’identité et l’emblème intègrent des paysages locaux aux couleurs vives, inspirés des lieux des deux pays et mélangés à des motifs de leurs cultures indigènes, en plus de représenter la rencontre des meilleures équipes de la compétition et l’esprit et les valeurs que les hôtes projettent dans le monde, avec le football en leur centre.

Le Secrétaire Général de la FIFA, Fatma samoura, a souligné que « le football féminin continue de croître et » Beyond Greatness & rdquor;, la nouvelle devise, capture parfaitement ce que la FIFA veut accomplir pour que le football féminin entre dans l’esprit et le cœur des fans du monde entier. «

« La nouvelle identité de marque reflète gracieusement l’expansion du tournoi de 24 à 32 équipes et évoque les couleurs et la diversité des designs de maillots des équipes participant à la plus importante compétition de football féminin », a déclaré Samoura lors de la présentation dans une émission en direct diffusée. en Australie par Optus Sport et en Nouvelle-Zélande par Sky TV.

Près de SamouraLa directrice de la division du football féminin de la FIFA, la Néo-Zélandaise, a également pris la parole. Saraï Bareman, l’attaquant australien Kyah Simon et l’attaquant néo-zélandais Hannah Wilkinson.

« L’objectif fondamental de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA est de mettre en valeur le talent féminin. Tout ce que nous essayons d’accomplir pour les femmes dans le football et dans la société sera bien visible aux yeux du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est une compétition unique, comme cet emblème. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu. Soutenons-le », a-t-il déclaré. barman.

La présentation comprenait également celle de l’identité sonore du concours, baptisée « Unity », une composition créée par l’artiste et producteur de musique électronique. Kelly Lee Owens, qui s’ajoute aux conceptions visuelles créées en collaboration avec des artistes autochtones

« Nous sommes fiers que nos cultures maorie et indigène australienne jouent un rôle déterminant dans la création de cette marque mondiale unique et puissante », a-t-il déclaré. Dave hêtre, directeur de la Coupe du monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 et portera pour la première fois le nombre de participants à 32.

Pour Dave hêtre, « C’est un excellent symbole de nos plans pour organiser une compétition qui emmène les joueurs et les fans au-delà de la grandeur et qui maintient l’incroyable élan qui est déjà en cours dans la croissance du sport féminin et de l’égalité des sexes. »