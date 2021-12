Coupe du monde de F1 | Hamilton est deux fois plus favori que Verstappen pour remporter le championnat du monde de Formule 1 en 2022

16/12/2021 à 10h30 CET

La Formule 1 s’apprête à vivre le plus long calendrier de son histoire. Après que la saison dernière a élargi la liste à 22 grands prix, la saison 2022 en ajoutera une au répertoire pour terminer un total de 23 courses qui débuteront le 20 mars à Bahreïn et, exactement huit mois plus tard, abaisseront les blinds du tracé mythique. d’Abou Dhabi.

Será la novena temporada consecutiva en la que el trazado de Yas Marina ponga punto y final a un año, que introducirá a Miami en el recorrido y que hará su parada tradicional en Montmeló del 20 al 22 de mayo, justo después de la primera visita al continent américain. Selon les prévisions de Betfair, la dynamique de la Coupe du monde changera également et Hamilton se vengera en 2022 pour avoir perdu le titre le dernier jour contre Verstappen en 2021..

La confiance en Hamilton est intacte

Cette victoire de Hamilton en 2022 montre la confiance manifeste des parieurs dans le pilote britannique malgré la perte du dernier titre. La distance jusqu’à Verstappen est large et il est peu probable qu’il puisse répéter l’exploit la saison prochaine.

La pression du numéro 1 ?

Ce que personne ne peut retenir de Verstappen en 2022, c’est le fait de porter le numéro sur sa voiture. Le pilote Red Bull a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois dimanche dernier, après avoir dépassé son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le dernier tour, et ainsi remporté le Grand Prix d’Abou Dhabi. Cela signifie que Verstappen a une chance de porter le numéro 1 sur sa voiture la saison prochaine, quelque chose qui a été réservé au champion en titre depuis l’introduction du système de dossard permanent en 2014..

Le Néerlandais a toujours couru avec le 33 en Formule 1, mais il y a quelques semaines, il a déclaré qu’il aimerait porter le 1 en 2022 s’il remportait le titre. Maintenant, après avoir été confirmé en tant que champion, malgré les protestations rejetées par la FIA de la part de l’équipe Mercedes, le champion récemment couronné a déclaré à la presse qu’il prévoyait de porter le numéro 1 lors de la campagne suivante..

Sainz-Alonso, à égalité en 2022

En ce qui concerne le rôle des Espagnols, il est curieux que Fernando Alonso et Carlos Sainz se partagent un quota de victoire à la Coupe du monde 2022. Sainz reste cinquième et Alonso remonte d’une place, de la dixième à la neuvième, sur la liste des favoris pour le titre selon les parieurs de Betfair. Quant au duel par équipes, Mercedes part en favori pour remporter la Coupe du monde par équipes.

