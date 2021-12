Coupe du monde de F1 | La Coupe du monde la plus serrée : Verstappen ne veut pas être l’Alonso de 2010 ou Hamilton le Lewis de 2007

04/12/21 à 12:36 CET

La Coupe du monde de Formule 1 fulmine avec deux courses à disputer et les choses sont très équilibrées entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et en même temps entre Red Bull et Mercedes, dans deux luttes pour être respectivement champions du monde pour les pilotes et les équipes.

C’est au tour du GP d’Arabie Saoudite et de son circuit rapide La corniche de Djeddah, ‘rookie’ en F1 et bien que Verstappen pourrait être champion du monde.

Hamilton, protagoniste des duels serrés de 2007 et 2010 & mldr;

Ces derniers temps, il y a eu plusieurs fins de saison serrées. En 2007, Hamilton était le leader avec deux courses à disputer, comme à cette occasion Verstappen, et avait tout en son pouvoir pour être champion, puisqu’il menait de 12 et 17 points à Alonso et Raikkonen respectivement. Mais Lewis a fait une sortie de piste à Shanghai et le Finlandais a remporté le titre.

En 2010, Alonso était le leader avec 231 points d’avance sur Hamilton avec 230 points, Webber avec 222 et Vettel avec 206. Mais deux mauvaises courses Ferrari en ont fait l’Allemand qui a pris le jack à l’eau mettant fin au rêve de l’Espagnol et de l’Anglais. . Verstappen en est bien conscient et ne veut pas perdre son avantage comme ses collègues.

Alonso se porte bien avec les nouveaux circuits & mldr;

Il l’a déjà montré à Losail il y a quinze jours lorsqu’il a étonné tout le monde en décrochant une cinquième position au classement, qui a fini troisième après les tirs au but à Verstappen et Bottas. Mais plus étonnant, c’est qu’il a réussi à terminer troisième d’un circuit qui a fait ses débuts en Formule 1. Dans ce cas, sa maîtrise au volant a compensé les lacunes de sa voiture par rapport à celle des pilotes d’équipes plus avancées.

& mldr; et conduite de nuit : répétera-t-il le podium ?

La course se déroulera de nuit, ce qui donnera plus d’excitation si possible à une fin de championnat serrée. S’il est un pilote qui s’adapte parfaitement à ces conditions de conduite lorsque le soleil a disparu, c’est bien Fernando Alonso. L’Asturien accumule de l’expérience dans les épreuves mondiales d’Endurance, notamment dans les légendaires 24 Heures du Mans dont il est double champion et c’est peut-être le plus qui équilibre l’inégalité entre sa voiture et celle de ses rivaux, moins habitués au temps. facteur