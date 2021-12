Coupe du monde de F1 | Verstappen entre dans l’histoire au GP d’Abu Dhabi et est proclamé champion

12/12/2021

Le à 15:54 CET

Max verstappen (Red Bull) est entré dans l’histoire à Abu Dhabi et a été proclamé champion du monde de Formule 1 pour la première fois, à 24 ans, brisant sept ans d’hégémonie de Mercedes et Lewis Hamilton. La Coupe du monde la plus excitante de l’histoire récente ne pouvait pas avoir un résultat plus spectaculaire et vibrant, bien que non sans controverse.

Débat au départ

Max, qui a marqué samedi la pole la plus importante de sa carrière, et a commencé avec une stratégie de pneus (tendre) différente de celle d’Hamilton (moyen) pour tenter de s’échapper au départ et de creuser l’écart, a été cloué au départ et le Britannique Il l’a clairement dépassé. Mais le Néerlandais a réagi et a « chassé » la Mercedes au virage 6 à Yas Marina. Avec une manœuvre agressive mais en restant au sommet, Verstappen a lancé pour Hamilton, qui a pris un « raccourci » hors de la piste pour rejoindre l’avant. Et alors que tout le monde tenait pour acquis que la direction de course obligerait Lewis à rendre le poste à son rival, la FIA a une nouvelle fois joué un rôle inhabituel, annonçant qu’il n’y aurait aucune enquête sur l’incident.

À son grand étonnement, Verstappen a rencontré un scénario totalement défavorable. Ses pneus perdaient de la consistance, tandis que Hamilton, avec une gomme moyenne, mettait de la terre au milieu à un rythme rapide. Max n’avait pas d’autre choix que d’anticiper son arrêt (v.14) pour rouler dans le composé plus dur, mais Lewis a répondu au tour suivant avec le même pari. Le Britannique est revenu en piste derrière Pérez, qui a tout donné pour le bloquer.

Légende tchèque

Hamilton « volait toujours », mais Sergio a fait un travail d’équipe extraordinaire, conduisant Mercedes « fou », qui ne pouvait pas prendre de risques et s’exposer à un accident, mais il ne pouvait pas non plus se détacher du Mexicain. Grâce à son coéquipier Verstappen, il a réduit son retard de 8 à 2 secondes avec le pilote Mercedes. « Checo est une légende & rdquor;, a déclaré Max, reconnaissant lorsqu’il a rejoint le duo principal. Il restait plus de la moitié de la course et dans le stand Red Bull la tension était maximale.

Sainz, avec des options de podium, a tenté de serrer son Pirellis, tandis qu’Alonso, qui était parti onzième et avec le dur, a provisoirement grimpé en quatrième position. Raikkonen a rejeté sa carrière en Formule 1 de la pire des manières, abandonnant en raison d’une défaillance technique lors de son 350e Grand Prix.

Hamilton a imposé un rythme « diabolique » et a encore creusé son écart avec Verstappen (4,8), avec les doutes de leurs équipes respectives quant à la meilleure stratégie pour aborder la fin de course. Une « voiture de sécurité virtuelle » par incident Giovinazzi a conduit à une autre tournure dramatique du scénario. Mercedes a exhorté Lewis à rester sur la bonne voie, tandis que Verstappen a monté de nouveaux pneus (durs) pour essayer de le rattraper. Il restait 20 tours à faire et la différence entre les deux était de 17 secondes.

Effet touché

« Je ne sais pas si je serai capable de supporter à ce rythme jusqu’à la fin », a déclaré Lewis agité, qui regardait, impuissant, le retour de Max. La Mercedes est entrée dans la ligne droite décisive avec 34 tours de vie à ses pneus, par 11 pour son rival. La Coupe du monde la plus intense de l’histoire récente allait se résoudre avec une marge minimale, les deux protagonistes se battant jusqu’aux derniers mètres.

Une voiture de sécurité accidentelle de Latifi avec cinq tours à faire a mis la « cerise » finale sur la bataille spectaculaire. Verstappen s’est arrêté pour précipiter ses options avec les softs et Hamilton a continué sur la piste avec des pneus à la limite. La voiture de sécurité a été retirée, ce qui a permis de véritables tours de « crise cardiaque ». Verstappen a livré une attaque brutale et définitive à laquelle Lewis n’a pas pu réagir et le Néerlandais a remporté la victoire devant l’Anglais et un Carlos Sainz qui était de retour sur le podium pour la cinquième fois. Verstappen a été proclamé brillant champion au cours d’une saison historique.

« C’est incroyable. J’ai combattu toute la course et cette opportunité dans le dernier tour… c’était fou. Enfin un peu de chance tombe de mon côté. Je tiens à remercier Checo pour son travail, un excellent coéquipier. J’espère de rester dans cette équipe le reste de ma vie », a déclaré Max excité. Ce n’était pas pour le bas.