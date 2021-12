Coupe du monde de handball 2021 – L’Espagne s’incline face à la Norvège en demi-finale (27-21)

17/12/2021

Le à 23:37 CET

Vous gagnerez ou perdrez, c’est du sport, mais l’équipe espagnole de handball a tout donné ce vendredi contre la Norvège, la plus haute puissance du handball féminin, et en première mi-temps il a su mettre les nordiques entre les cordes savoir lire le jeu approprié et la stratégie à choisir à tout moment. Ce n’est qu’en seconde période qu’ils ont ralenti pour devenir une défense impénétrable et ils ont cédé trop de terrain jusqu’à perdre 27-21.

NI

ESP

Norvège

(11 + 16) : Katrine Lunde (Silje Solberg ps), Sanna Solberg-Isaksen (3), Veronica Kristiansen (3), Stine Oftedal (1), Nora Mörk (8, 3p), Kari Brattset (7) et Malin Aune -initiale sept-; Henry Reistad (3), Emilie Arntzen, Vilde Ingstad, Moa Hoghdahl, Marit Jacobsen (1), Camilla Herrem, Kristine Breistol et Maren Aardahl (1)

Espagne

Espagne (11 + 10) Silvia Navarro (Merche Castellanos), Carmen Martín (2), Carmen Campos (1), Almudena Rodríguez, Kaba Gassama, Alexandrina Barbosa (5) et Jennifer Gutiérrez (3.1p) -sept départ-; Silvia Arderius (1), Eli Cesáreo (2) Irene Espínola, Paula Arcos (3), Maitane Etxeberría (1), Soledad López (1), Alícia Fernández (1) et Ainhoa ​​​​Hernández (1).

Arbitres

Tanja Kuttler et Maike Merz (Fédération allemande). Exclusions pour Herrem, Brattset et Aardahl pour la Norvège et Cesáreo et Arderius pour l’Espagne.

Partiel

1-1, 3-3, 6-3, 7-5, 9-7, 11-11-pause-; 12-14, 16-14, 19-16, 22-16, 24-17 et 27-21-finale.

Incidents

Rendez-vous des quarts de finale du Championnat du Monde au Palau d’Esports de Granollers devant 3000 spectateurs.

La première mi-temps a été un excellent dessin sur la façon de jouer le champion olympique. Le jeu a commencé à un rythme rapide avec des contre-attaques rapides sur les deux équipes que seules les grandes interventions des deux équipes Silvia Navarro et Katin Lunde, toutes deux avec 41 ans d’expérience dans ce monde, empêchait la partition d’être plus volumineuse. De cette façon, les Warriors ont réalisé deux choses. L’un pour rester dans le jeu à tout moment, l’autre pour créer des doutes chez le rival qui a vu comment l’énorme défense hispanique l’empêchait de développer son handball habituellement fluide.

Les dix premières minutes sont passées de vous à vous et le tableau de bord reflétait un 4-3 qui a maintenu le concours complètement ouvert dans lequel l’Espagne a surmonté la blessure à l’épaule d’Almudena Rodríguez. Mais grâce à des anticipations telles que celles menées par Carmen Martín ou Silvia Arderius, et surtout les arrêts de Navarro, ils ont contré une Nora Mork exaltée et le mur de Lunde qui a couvert à maintes reprises les fines et rares fissures de la défense norvégienne.

Après quelques minutes de « déconnexion » des EspagnolsTout à fait compréhensible après avoir offert un rythme fracassant, Prades a été contraint de demander un temps mort (6-3 à la 16′) pour rediriger ses joueurs. Petit à petit, les guerriers ont perdu les nerfs de jouer un match si important devant leur public, qu’ils ont serré à tout moment, et sont revenus à la concentration défensive et pour voir comment il se déroulait mieux en attaque de sorte que de 8-5, il est passé à 11 -11 de la pause. L’usure était brutale, le niveau physique offert louable et le handball était champion.

La première étape était franchie. Clôturez la première mi-temps sans concéder un iota à la Norvège. Au retour des vestiaires les choses se sont encore compliquées car Mork et Brattset n’ont pas manqué de marquer, d’assister et de déplacer la défense espagnole pour créer des trous pour leurs coéquipiers.

Sans distances de coupe

Les trois buts d’avance des Nordiques sont revenus et Prades, à la tête des Guerreras depuis seulement trois mois, a de nouveau demandé un temps mort pour retrouver des sensations et éviter des pertes de balle comme celles observées dans les premières minutes.

Mais l’équipe norvégienne est l’une de ces ennuyeuses, cela ne vous laisse pas de répit, et lorsque vous obtenez un 0-2 partiel, elles répondent avec la même pièce et reviennent à l’avantage précédent. Désespéré pour les hispaniques. Le moral mange ce jeu et Nora Mork le sait parfaitement et a insisté pour creuser cette blessure dont le sang s’est transformé en buts. En 43, la Norvège menait 19-15 et en 45, le score était déjà de 21-16.

Pas avec double exclusion

L’intensité norvégienne à la fois défensivement et en attaque n’a diminué à aucun moment et avec cinq buts d’avance, ils ont opté pour un match de plus sur l’ardoise, avec plus d’attaques en statique tout aussi efficaces. A tel point que le 22-16 de la 49e minute était déjà une dalle très lourde à emporter 11 minutes.

Une double exclusion pour la Norvège a ouvert une fenêtre d’espoir, mais il y a eu Lunde, finalement le meilleur du match, pour empêcher l’Espagne de revenir dans le match. Ils n’ont pas pu en profiter et c’est là que le jeu s’est terminé.

Au final, un avantage trop important pour les Norvégiens qui s’élancent tout droit vers un autre titre mondial après s’être imposés 27-21. Dimanche, le Danemark attend avec une médaille de bronze en jeu dans un match où les Espagnols arriveront avec une défaite, mais avec de bons sentiments.