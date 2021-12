Coupe du monde de handball 2021 | L’Espagne vise l’exploit contre la Norvège

16/12/2021 à 20:23 CET

La mythologie scandinave présente les redoutables « trolls » comme des membres d’une race mythique du folklore scandinave. Eh bien, à l’image et à la ressemblance de son compatriote Sander Sagosen, L’équipe norvégienne défiera l’Espagne aujourd’hui à 20h30 (CET) à Granollers lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde avec deux joueurs sensationnels qui brillent de leur propre lumière dans une galaxie d’étoiles.

Ils sont au centre Stine Bredal Oftedal, (Gyori Audi ETO) élu meilleur joueur de la planète en 2019 ; Oui Nora Mork (Vipers Kristiansand), qui a remporté ce prix en 2017. Les deux ont 30 ans et sont les bannières d’une équipe sensationnelle qui comprend également le pivot Kari Brattset Dale (Gyori), la gardienne des années 40 Katrine Lunde (Vipers), l’aile gauche Camilla Herrem et l’ailier gauche Veronica Kristiansen.

Précédent Bien qu’il soit parti comme bouc émissaire, Les Warriors ont déjà montré lors de la dernière Coupe du monde qu’ils sont capables de briser n’importe quelle prédiction éliminant les Norvégiennes en demi-finale de la dernière Coupe du monde (22-28) à une date où Nora Mork était absente.

Mardi marquait le deuxième anniversaire de ce jour où la défense et l’intensité des Espagnoles ont démantelé la structure offensive de Thorir Hergeirsson.

Ce seront deux locaux inexcusables qui, avec le soutien d’un Palau d’Esports, déclencheront dès la première minute pour soutenir ceux de José Ignacio Prades contre un rival qui défend le titre et a ajouté huit médailles d’or depuis 1998.

Invaincu en Coupe du monde

Le principal argument d’optimisme réside précisément dans la performance spectaculaire des Guerreras dans une Coupe du monde où ils savent tirer le meilleur parti de leurs vertus dans une Coupe du monde dont ils sont les hôtes et la pression de jouer devant leur public. ne leur pèse pas. .

A Torrevieja, l’équipe a remporté avec autorité les trois matches de la première phase contre l’Argentine (29-13), la Chine (18-33) et l’Autriche (31-19) pour rééditer en Tour principal contre le Japon (28-26), Croatie (23-27) et Brésil (27-24). Et déjà à Granollers, l’actuel finaliste a éliminé l’Allemagne en quarts de finale avec un retour inclus (26-21).

De son côté, la Norvège a balayé le Kazakhstan (46-18), l’Iran (9-41) et la Roumanie (33-22) au tour préliminaire pour régler la deuxième phase avec un match nul contre la Suède (30-30) et des victoires contre Porto Rico. (43-7) et les Pays-Bas, battus en Coupe du monde, par 34-37. Ce sera une demi-finale aussi excitante que difficile.