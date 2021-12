Coupe du monde de handball 2021 | Prades : « Nous avons fait beaucoup d’erreurs »

17/12/2021 à 23:09 CET

Après la défaite en demi-finale du Championnat du monde contre la Norvège, le sélectionneur espagnol, José Ignacio Prades, a reconnu que l’équipe s’était trompée à certains égards et avait commis « beaucoup d’erreurs, notamment en début de seconde mi-temps ».

« Nous avons fait beaucoup d’erreurs, surtout en début de seconde période. Nous avons connu quelques défaites non forcées, mais il faut reconnaître que l’équipe n’a perdu la face à aucun moment & rdquor;, a-t-il expliqué Prades. « Ils ont exigé le maximum de nous, mais nous n’avons pas eu autant de succès que les autres fois », a-t-il indiqué en référence à ce qui manquait à l’équipe.

L’entraîneur a donné certaines des clés qui peuvent être importantes pour obtenir le bronze dimanche : « Je pense que nous devons continuer à travailler comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Je suis très fier du travail que nous faisons, nous avons été très sollicités aujourd’hui. Nous devons être plus corrects et concentré pour vaincre le Danemark, mais surtout pour donner une continuité au travail que nous avons fait & rdquor ;.

Silvia Navarro, la gardienne de l’équipe nationale, a reconnu que l’équipe avait peu de temps pour panser ses blessures et récupérer. « L’équipe est énervée, c’est normal. Mais c’est clair qu’on doit récupérer, on a une autre finale dimanche et on veut décrocher la médaille, a admis le gardien expérimenté.