Coupe du monde F!1 | Verstappen, prédestiné à réussir en Formule 1

12/12/2021

Le à 20:50 CET

Max verstappen Il n’avait que 17 ans, 5 mois et 15 jours lorsqu’il a fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso, alors l’équipe affiliée à Red Bull. Un record absolu de précocité, devant Stroll (18), Alguersuari et Alonso (19). Il est rapidement devenu le plus jeune pilote à marquer des points et à remporter également un Grand Prix, à 18 ans et 228 jours. Cela s’est produit en 2016, le week-end qui allait changer sa vie pour toujours. Max est arrivé sur le Circuit de Barcelone récemment promu Red Bull et après l’accident de Hamilton et Rosberg dans le premier virage, il a hérité du leadership de la course et a résisté jusqu’au bout jusqu’à ce qu’il remporte sa première victoire. Pour décrocher sa première couronne mondiale, il a dû attendre cinq ans.

À Max, qui a eu 24 ans en septembre, a échappé au record de précocité de Vettel, champion à 23 ans et 4 mois. « Qu’est-ce qui fait encore mal ? La touche finale parfaite à la meilleure saison de l’histoire récente de la F1, qui après sept ans de suprématie totale de Mercedes.

Verstappen a remporté 10 des 22 courses disputées une Coupe du monde qui a changé six fois de leader et à laquelle le Néerlandais a atteint la finale à égalité de points avec Lewis Hamilton après que le septuple champion britannique a renversé le championnat avec trois victoires consécutives, réduisant à Zéro les 19 points d’avantage que Max avait après son triomphe au Mexique. La souffrance et la pression de la dernière course de la saison ont mis à l’épreuve son caractère et une forte volonté que Max a forgé sous l’influence de son père, Jos, ancien pilote de Formule 1 et à l’époque compagnon de Michael Schumacher.

Un talent prodigieux

Né le 30 septembre 1997 à Hasselt en Belgique, à 40 minutes du célèbre circuit de Spa Francorchamps, mais nationalisé néerlandais, Max a reçu son premier karting à 4 ans et a commencé à courir à 7 ans, toujours guidé par son père, qu’il a piloté 106 Grand Prix ​​de Formule 1 entre 1994 et 2003. Si les méthodes excessivement dures utilisées par Jos pour guider la carrière sportive de son talentueux fils ont été plus d’une fois évoquées, le désormais champion du monde le défend. « Il a abandonné sa carrière pour m’aider. Combien de parents font ça ? Vous pouvez voir beaucoup de parents qui aiment tellement leur carrière qu’ils n’ont pas trop de temps pour leurs enfants et s’impliquent. Mais mon père a fait ça. , et je lui en suis très reconnaissant car sans lui je ne serais pas là ».

Cependant, Max verstappen Il n’a pas atteint la Formule 1 car il était le fils de Jos Verstappen. Dans son ascension fulgurante, après avoir remporté le championnat du monde de karting 2013 et disputé une seule saison en F3 européenne, il était essentiel de convaincre sa classe et son talent de Helmut Marko, directeur du Young Driver Development Program de Red Bull et bras droit du propriétaire de l’entreprise de boissons énergisantes Dieter Mateschitz, qui à son époque le considérait comme « un pilote de ceux qui apparaissent un tous les dix ans & rdquor ;.

A 16 ans, en août 2014, Verstappen apprend qu’il va remplacer Jean Eric Vergne chez Toro Rosso la saison suivante et la veille de ses 17 ans, il obtient la Super Licence pour courir en Formule 1. Quelques jours plus tard, il monte pour la première fois dans une voiture lors des Essais Libres 1 du Grand Prix du Japon. Et le 15 mars 2015, à 17 ans, 5 mois et 15 jours, il commence à écrire sa success story.

Discret, quoique de plus en plus médiatique, Verstappen il est devenu une véritable idole des masses. La « marée orange » le suit à travers les circuits de la moitié du monde. « Je n’ai jamais été ‘Mad Max’. Je suis tout simplement Max, un pilote professionnel qui essaie d’obtenir le meilleur résultat pour son équipe & rdquor ;, souligne le Red Bull, qui nie son surnom et a refusé d’apparaître comme le protagoniste du hit Netflix ‘Drive to Survive’ : » Ils sortent les trucs du Contexte, ils nous font passer pour des héros ou des méchants alors que nous ne sommes que des pilotes & rdquor ;, argumente-t-il.

Sa vie personnelle coule également en harmonie. En janvier, il a officiellement confirmé sa relation avec Kelly piquet, neuf ans de plus que lui et ancien partenaire du Russe Daniel Kvyat, avec qui il a une fille de 3 ans, Pénélope. La belle jeune femme, qui a travaillé en Formule E et est aussi une habituée du paddock de F1, est la fille du grand Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1 (1981, 1983 et 1987).