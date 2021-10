Coupe du monde ICC T20, Ind Vs NZ : l’Inde joue contre la Nouvelle-Zélande dans le cadre du concours Do or Die ; Vérifiez le rapport de pitch, les prédictions de l’équipe Fantasy, d’autres détails

Tout n’est pas non plus en faveur de l’équipe néo-zélandaise car l’équipe est aux prises avec ses propres défis, notamment la mauvaise forme du capitaine Kane Williamson et la blessure au pied de Martin Guptill.

Après avoir ouvert le tournoi avec une défaite écrasante contre le Pakistan, l’Inde va affronter dimanche l’une des meilleures équipes T-20 de ces derniers temps, la Nouvelle-Zélande. Le match qui se jouera demain au Dubai International Stadium décidera du sort de l’équipe indienne lors de la coupe du monde ICC T-20, car le match contre la Nouvelle-Zélande pourrait éventuellement s’avérer être le facteur décisif pour faire avancer l’Inde dans le tournoi. Plusieurs experts et anciens joueurs ont déjà souligné le fait qu’il s’agit d’un match à mort pour l’équipe indienne et qu’une défaite dans ce match pourrait disqualifier l’équipe dirigée par Virat Kohli du tournoi.

Les enjeux du match sont plus élevés car même la Nouvelle-Zélande a été battue lors de son premier match contre le Pakistan et son classement dans le tournoi est semblable à celui de l’équipe indienne. Parmi les principaux joueurs kiwis qui pourraient s’avérer un défi pour l’équipe indienne figurent Tim Southee et Trent Boult qui ont exceptionnellement bien performé contre l’équipe indienne dans le passé. Cependant, tout n’est pas non plus en faveur de l’équipe néo-zélandaise car l’équipe est aux prises avec ses propres défis, notamment la mauvaise forme du capitaine Kane Williamson et la blessure au pied de Martin Guptill.

Où regarder l’Inde contre la Nouvelle-Zélande ?

Le match sera diffusé sur Disney + Hotstar et JioTV sur les téléviseurs et autres appareils compatibles Internet. En revanche sur les réseaux câblés, le match sera retransmis sur la chaîne Star Sports.

Équipe prévue de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande : Virat Kohli (C), Rohit Sharma, KL Rahul, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Rishabh Pant, Shardul Thakur, Ravindra Jadeja/Ashwin, Mohammed Shami, Varun Chakravarthy.

L’équipe prédite de la Nouvelle-Zélande contre l’Inde : Kane Williamson (c), Martin Guptill, Tim Seifert (wk), Trent Boult, Devon Conway, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Daryl Mitchell/Todd Astle, Tim Southee, Ish Sodhi.

