Coupe du monde T20 : Kevin Pietersen fait un pronostic Nouvelle-Zélande contre Australie

Kevin Pietersen a soutenu l’Australie pour battre la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde T20 (Photo: .)

La légende anglaise Kevin Pietersen ‘imagine’ que l’Australie remporte la finale de la Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande.

L’Australie de Justin Langer a battu le Pakistan par cinq guichets pour atteindre sa deuxième finale de Coupe du monde T20, tandis que la Nouvelle-Zélande fait sa première apparition dans l’épreuve phare après avoir éliminé l’Angleterre.

Aucune des deux équipes n’a remporté la Coupe du monde T20 – l’Australie était la plus proche en 2010 lorsqu’elle était finaliste – mais Pietersen favorise les rivaux anglais des Ashes avant le choc de dimanche à Dubaï.

« La Nouvelle-Zélande semble avoir toutes les bases couvertes, mais j’aime l’Australie », a déclaré Pietersen à Betway.

« L’histoire suggère que lorsque vous réunissez ces deux-là dans une finale majeure, les Australiens emportent les Kiwis. C’est ce qui s’est passé lors de la finale des 50-plus de 2015 à Melbourne.

« Je ne serais pas du tout surpris de voir l’Australie soulever le trophée dimanche. »

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont produit de superbes ripostes avec la batte pour éliminer respectivement le Pakistan et l’Angleterre.

Dans la deuxième demi-finale jeudi, l’Australie avait besoin de 50 pour gagner sur les quatre derniers overs avant que Marcus Stoinis (40 pas sur) et Matthew Wade (41 pas sur 17 balles) scellent la victoire avec six balles à jouer.

Chasing 176 est apparu au-delà de l’Australie lorsqu’ils ont glissé à 96-5 à la 13e, mais Wade a frappé trois six consécutifs sur Shaheen Shah Afridi pour envoyer son équipe en finale.

La Nouvelle-Zélande a produit des exploits similaires contre les champions de 2010 et l’Angleterre, finaliste de 2016, après avoir eu besoin de 57 pour gagner sur les 24 derniers ballons.

Jimmy Neesham (27 sur 11 balles) a pris la 17e place de Chris Jordan pour 23 avant que Daryl Mitchell (72 non éliminé) ne frappe Chris Woakes pour deux six pour voir l’équipe de Kane Williamson à la maison.

Pietersen a ajouté: « C’est la façon australienne que quand c’est faire ou mourir, ils le font. Ils vont juste faire le travail.

«C’est pourquoi ils sont un adversaire redoutable depuis si longtemps. S’ils se qualifient pour une demi-finale d’un tournoi majeur, ils trouveront quelque chose en plus.

« David Warner en est un excellent exemple. Les gens aiment réduire les sportifs très rapidement après une mauvaise course – et ne vous y trompez pas, Warner était aux prises avec les Sunrisers Hyderabad pendant l’IPL – mais il n’a pas eu le succès qu’il a eu parce qu’il est un joueur nul.

«Il a montré sa classe dans cette compétition au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. Ce n’est pas une coïncidence.

