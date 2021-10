Coupe du monde T20 : Nasser Hussain et Michael Atherton prédisent les demi-finalistes

Le tableau principal de la Coupe du monde T20 commence samedi (Photo: .)

Nasser Hussain et Michael Atherton ont soutenu l’Angleterre, l’Inde, le Pakistan et les Antilles pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde T20.

Après près d’une semaine de matchs de qualification, le tableau principal commence samedi avec l’Australie face à l’Afrique du Sud et les champions en titre des Antilles contre l’Angleterre.

L’Australie, l’Angleterre, l’Afrique du Sud, les Antilles et deux équipes qualifiées s’affronteront pour deux places dans le groupe 1, tandis que l’Afghanistan, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et deux autres équipes feront de même dans le groupe 2.

Les anciens capitaines anglais Hussain et Atherton se mettent d’accord sur les quatre équipes qui passeront de l’étape du Super 12 et considèrent l’Inde, championne de 2007, comme les favorites.

« Ce sont les favoris, mais je ne dirais pas des favoris clairs simplement à cause du format. Tout peut arriver », a déclaré Hussain sur le podcast Sky Sports Cricket.

«Plus le jeu est court, un élément brillant individuel peut changer les choses. N’importe qui pourrait bouleverser l’Inde et leur récent record dans les tournois ICC n’est pas bon.

« Sur le papier, leur équipe a tout. Ce sont les favoris, mais on ne sait jamais dans ce format.’

Nasser Hussain dit que l’Inde de Virat Kohli est « l’équipe à battre » (Photo: .)

Hussain est « moins confiant » en l’Angleterre qu’il ne l’était avant la Coupe du monde des 50 ans 2019, mais insiste sur le fait que l’équipe d’Eoin Morgan a une « grande opportunité » de devenir double championne du ballon blanc.

Il a ajouté: « Le changement dans le cricket à balles blanches de l’Angleterre, dirigé par Eoin Morgan, a été fantastique. C’est une grande opportunité pour eux mais ça va être très difficile car il y a de bonnes équipes là-bas.

« Je suis moins confiant pour cette Coupe du monde que pour celle de 2019. Ils étaient l’équipe complète et nous pensions tous qu’ils étaient l’équipe à battre.

« Je ne suis pas aussi confiant maintenant. Je dirais que l’Inde est l’équipe à battre et l’Angleterre a un ou deux sujets de préoccupation, la forme du skipper en fait partie.

Hussain et Atherton, demi-finalistes de la Coupe du monde T20

Groupe 1:

Angleterre

Antilles

Groupe 2 :

Inde

Pakistan

«Mais si vous demandez aux autres nations, elles se méfieront toutes de l’Angleterre et sauront ce que cette équipe d’Angleterre peut faire.

« Je serais surpris si l’Angleterre n’était pas dans cette finale, j’irais pour une finale Angleterre-Inde à ce stade, mais il y a des domaines sur lesquels travailler. »

Les championnes en titre des Antilles sont la seule équipe à avoir remporté la Coupe du monde T20 plus d’une fois, après avoir triomphé en 2016 et 2012.

Évaluant les chances des Windies d’ajouter un troisième trophée à leur collection, Atherton a déclaré: « Ils ont des champions vieillissants, ces gars-là sont parmi les plus grands joueurs T20 de tous les temps.

Les Antilles tentent de remporter leur troisième Coupe du monde T20 (Photo: .)

« Vous regardez Gayle, Bravo, Pollard… ils ont été de grands interprètes dans ce format pendant de nombreuses années. Les Antilles ont remporté ce tournoi deux fois et je pense qu’elles ont encore de très fortes chances.

«Si vous réduisez T20, il s’agit de savoir qui atteint plus de limites et plus de six et les Antilles ne manquent pas de puissance de feu. Ils ont beaucoup à offrir.

« Je pense que l’Angleterre et les Antilles passeront du groupe 1, et l’Inde et le Pakistan passeront du groupe 2. Après cela, c’est un tirage au sort. »

Mercredi, le Sri Lanka est devenu la première équipe à réserver sa place en Super 12 après avoir battu l’Irlande par 70 points. L’Ecosse suivra le Sri Lanka dans le tableau principal s’il bat Oman jeudi.

