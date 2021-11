Coupe du monde T20 : Shane Warne et Sachin Tendulkar réagissent à la victoire de l’Australie

L’Australie a battu la Nouvelle-Zélande par huit guichets lors de la finale de la Coupe du monde T20 (Photo: .)

Les légendes du cricket Shane Warne et Sachin Tendulkar ont fait l’éloge de l’Australie après avoir remporté leur première Coupe du monde T20 avec une victoire catégorique à huit guichets contre la Nouvelle-Zélande.

L’Australie, qui participait à sa deuxième finale de Coupe du monde T20, a battu les débutants néo-zélandais à Dubaï dimanche.

Le lanceur de rythme Josh Hazlewood (3-16) et le fileur Adam Zampa (1-26) ont impressionné pour l’Australie, mais le superbe 85 de Kane Williamson sur 48 balles a donné de l’espoir à son équipe, établissant 173 pour gagner.

L’impressionnant Trent Boult mis à part, les quilleurs néo-zélandais ont eu du mal à contenir l’Australie et Mitchell Marsh (77 pas sur 50 balles) et David Warner (53 sur 38) ont emmené l’équipe de Justin Langer à la victoire avec sept balles à revendre.

« Félicitations aux deux équipes pour une finale et un tournoi fantastiques de la Coupe du monde T20 », a tweeté la légende australienne Warne.

« Au final, les Australiens ont atteint un sommet au bon moment et n’ont eu que de nombreux vainqueurs de match pour la Nouvelle-Zélande.

Mitchell Marsh a volé la vedette alors que l’Australie écrasait la Nouvelle-Zélande (Photo: .)

« Félicitations à Aaron Finch et à tous les garçons australiens ! Très heureux pour Mitch Marsh aussi, super truc.’

Le héros indien Tendulkar, quant à lui, a déclaré: » Kane Williamson a joué une manche spéciale pour préparer parfaitement la finale.

« Cependant, le partenariat entre Marsh et Warner a scellé le jeu pour les Australiens. La façon dont Marsh a commencé ses manches à partir de la première balle a complètement surpris la Nouvelle-Zélande. Félicitations à l’Australie pour avoir remporté la Coupe du monde T20.’

Marsh, qui a été nommé joueur du match lors de la finale de la Coupe du monde T20, a déclaré: « Quelles semaines incroyables avec ce groupe d’hommes. Je les aime à en mourir et maintenant nous sommes champions du monde.

« J’adore jouer pour cette équipe. Je voulais juste sortir et avoir une présence. Je ne peux pas le croire. C’est incroyable.’

Carlos Brathwaite, qui a fracassé quatre six pour renvoyer les Antilles à la gloire de la Coupe du monde en 2016, a ajouté: « L’équipe courageuse a gagné et l’équipe un peu tiède est arrivée deuxième. »

