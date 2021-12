Coupe du monde Turbaco : Dans sa dernière ligne droite !

LA COLOMBIE – La carte de boxe « Turbaco Mundialista » qui se tiendra le samedi 18 décembre prochain au Tejódromo « Enrique Castillo » de la municipalité de Turbaco, Bolívar, entre dans sa dernière ligne droite. L’événement de boxe qui fait partie des festivités de Santa Catalina de Alejandría, et a le soutien de l’Institut municipal des sports de Turbaco (IMDERT), aura en action le titre mondial « Universal Boxing Council » UBC 147 livres, parmi les puncheurs invaincus l’argentino-équatorien Maxi James et le vénézuélien colombien Cristian Bautista.

Maxi James

James, « The Golden Boy », gaucher de 32 ans, né à Trelew, Argentine, invaincu dans plus de 20 combats professionnels avec un pourcentage de KO de 80%, a une carrière sportive dans des pays comme l’Argentine, le Chili, L’Équateur, le Paraguay, le Pérou et les États-Unis, a été monarque FECARBOX de la WBC, est basé à Quito, où il intensifie sa préparation dans le casino Sangolquí Navy sous les ordres de l’entraîneur expérimenté Rene James, en vue de devenir le quatrième mondial champion du record de boxe équatorienne après les exploits de César Singo, Jack Culkay et Carlos Góngora.

Pour sa part, « La Tromba » Bautista, basé à Antioquia, s’entraîne avec le mentorat de l’ancien champion du monde Beivis Mendoza, a passé une grande partie de sa carrière dans les ensogados de Sucre et Córdoba où il a remporté 4 victoires d’affilée sur la voie rapide. Son fort coup de poing étant l’un des principaux attributs de la boxe, ce qui garantit un combat entre deux fajadores avec une grande efficacité KO qui enflammera la raquette turbaquero pour le sceptre orbital de la catégorie poids welters de l’Universal Boxing Council.

Titre Cencarbox en jeu

Samuel Ramos

L’écharpe centraméricaine et caribéenne (Cencarbox) de l’UBC, 126 livres, sera en litige entre le plaisancier Samuel « Sugar » Ramos et le farouche Vénézuélien Pablo Molina.

Ramos, une figure prometteuse de la boxe bolivarienne, effectue son entraînement au gymnase « Hugo Barraza » à Turbaco formé par Agustín « Baby » García, un ancien combattant mondial de mouches légères.

Le combat poids plume est prévu pour 8 rounds, et le vainqueur défendra la ceinture avec le combat gracieux entre le combattant invaincu de Carthagène Edwin « La Roca » Barrios (8-0, 6 KO) et l’ex-combattant mondial expérimenté Ronald « Azuquita Ramos » qui sera mesuré le 11 décembre à Medellín pour la ceinture nationale de la catégorie.

D’autres combats

Marcela nieto

Dans la division féminine, la boxeuse invaincue d’Antioquia Marcela « La Destructora » Nieto, affrontera l’Atlantic Arlis Tapias dans la catégorie des super mouches des 115 livres, un duel convenu en 10 rounds par le sceptre latino-américain de l’UBC.

Nieto, originaire de la municipalité d’El Bagre, dans son nouveau record enregistre déjà un triomphe sur la Panaméenne Marlene Aguilar, un duel qui s’est déroulé au centre de congrès Vasco Núñez de Balboa dans la capitale de sa ville, de même qu’il vient de dessiner dans un match serré contre l’Américaine Stefanie Cohen à la Sport Society de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Dans la catégorie des 140 livres, l’Américain Taino Sosa, 28 ans, affrontera Marlon Ahumada en 4 manches. Sosa, originaire de New York, aux États-Unis, d’origine portoricaine, vient de liquider rapidement Horacio Ramos en novembre dernier au Barrio Sevilla Sports Center de Sincelejo.

De même, le retour sur le ring de l’ancien monarque mondial IBO, Ilido Julio, est attendu, avec l’inclusion de la nouvelle catégorie « Senior Master » comme l’une des attractions du programme de boxe qui exposera environ 8 combats professionnels, et est organisé par la société « KO Deportivas & Musical » avec l’accord du marieur Marcos « Tano » Cabrales.

(Photos : fourni)