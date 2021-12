Coupe du monde Turbaco : en action

LA COLOMBIE – Hier, vendredi, le lancement officiel de la carte de boxe « Turbaco Mundialista » a eu lieu au gymnase Hugo Barraza, en présence des autorités de l’Universal Boxing Council (CUB/UBC), du directeur de l’IMDERT, Rafael Miranda, réalisateurs, entraîneurs et combattants, et membres de la presse locale.

Les turbaqueros assisteront à un événement international avec le concours de 3 ceintures dans l’ensogado qui sera situé sur le toit Enrique « Kike » Castillo, qui a généré une attente dans le balcon touristique bolivarien.

L’affiche qui sera projetée samedi prochain, le 18 décembre, mettra en scène la dispute du sceptre orbital de 140 livres de l’UBC entre l’attaquant argentin invaincu Maximiliano James, contre le colombo-vénézuélien Cristian Bautista. James a fait une tournée sans faille des parquets en Argentine, au Chili, au Pérou, en Équateur, aux États-Unis et fait ses débuts en Colombie avec l’ambition de devenir le quatrième monarque mondial pour le pays équatorien voisin.

Pour sa part dans le procès pour une double ceinture mondiale, la frappeuse invaincue Marcela « La Destructora » Nieto entrera en collision avec l’Atlantic Arlis Tapias à 115 livres, un duel endossé par l’UBC et l’UBC. Nieto, vient de remporter des triomphes au Panama et au Brésil, et d’une performance louable contre l’ancienne championne du monde Stephanie Cohen, à la Sport Society à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Pour la chaîne régionale CUB Cencarbox, le local Samuel « Sugar » Ramos entrera en collision avec le Vénézuélien Pablo Molina.

« Il faut donner l’importance qu’il mérite au spectacle du 18 décembre, il y a peu de communes sur la Côte qui ont eu l’occasion de projeter une affiche avec deux titres mondiaux et un régional dans la même soirée, et Turbaco sera le théâtre de ce réactivation de la boxe dans notre pays, avec une affiche internationale », a déclaré le Dr Hernando Munera, vice-président de l’UBC et ancien directeur de l’IDERBOL.

Le directeur de l’IMDERT, Rafael Miranda, a souligné l’importance pour la commune d’accueillir des événements sportifs de cette nature : « L’IMDERT a ouvert les portes à la boxe, nous pensons que l’un des sports phares de notre région, et nous parions sur sa réactivation, parce que nous voulons faire de la municipalité de Turbaco un épicentre sportif pour le département de Bolívar ».

La carte comprendra également la catégorie « Senior Master » dans un duel entre l’ancien champion du monde Ilido Julio et l’ancien monarque national Antonio Montero.

La soirée débutera à 19h00 et fait partie du cadre sportif et culturel des festivités de Santa Catalina de Alejandría, elle comportera 8 batailles professionnelles dans les branches masculines et féminines, et est organisée par la société « KO Deportivas & Musical ».