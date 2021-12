Coupe du Roi | Comment les Firsts se comporteront-ils aujourd’hui lors du match de la Copa del Rey ?

16/12/2021 à 16h45 CET

La Copa del Rey poursuit son parcours dans l’édition 2021/22 et le jeudi 16 décembre, les équipes de LaLiga Valence, Betis, Osasuna, Cadix, Getafe et Grenade disputent leurs tours de qualification respectifs..

Le tournoi des échanson, dans les éditions récentes a joué un seul match à l’exception des demi-finales, a la présence d’équipes de football espagnoles historiques et de représentants de toutes les catégories.

L’un des matchs les plus compliqués est celui de Cadix d’Álvaro Cervera, qui joue la passe contre le coriace Albacete, leader de la Première RFEF. Aussi Osasuna, qui visite Riazor dans l’un des stades les plus historiques du football national.

Séville, l’exemple vivant de l’égalité

Le nouveau format de la Copa del Rey a réduit les différences d’inégalité entre les équipes de LaLiga et le reste des catégories. Les exploits d’équipes comme Alcoyano, qui a démonté le Real Madrid la saison dernière, sont devenus monnaie courante..

A 90 minutes et dans le peloton des outsiders, les playoffs sont plus équilibrés que jamais. Et le Séville de Julen Lopetegui en est un bon exemple : ils ont dû recourir aux tirs au but pour éliminer Andratx après un match nul 1-1 en 120 minutes de jeu..