Coupe du Roi | José Juan et l’idylle avec la Copa del Rey

Le gardien d’Alcoyano, José Juan, Il était encore une fois le grand protagoniste de l’équipe de la Copa del Rey. Après avoir marqué l’histoire la saison dernière contre le Real Madrid, le joueur a mis sa sobriété sous les bâtons lors des tirs au but contre Levante pour amener son équipe au tour suivant..

Le galicien, devenu l’un des noms de la Copa del Rey, Il a arrêté 22 des 29 tirs au but reçus dans le tournoi de coupe-majordome avec l’élastique d’Alcoyano contre les équipes de LaLiga et deux des quatre pénalités lors des tirs au but du match contre Levante.

La saison dernière, les Alicante ont décroché le Real Madrid lors du premier échange avec un incommensurable José Juan : sauvé 10 des 11 tirs reçus pendant le match. L’équipe d’Alcoy éliminée CD Laredo, SD Huesca et Real Madrid, mais il n’a pas pu battre l’Athletic Club en huitièmes de finale.

Une compétition dynamique

Alcoyano a de nouveau été l’une des équipes phares de la Copa del Rey, comme je l’ai fait l’année dernière, dans un format beaucoup plus égal et passionnant. La RFEF ayant pris la décision de configurer tous les tours qualificatifs en un seul match (à l’exception des demi-finales), la compétition est beaucoup plus compétitive et la distance entre les équipes de LaLiga et les autres est moindre.

En fait, la saison dernière, certaines équipes comme lui Alcoyano, Gérone ou Navalcarnero Ils ont atteint les huitièmes de finale en battant les équipes de LaLiga et avec un budget infiniment plus important. Le FC Barcelone de Ronald Koeman a pourtant fini par remporter le titre en finale.