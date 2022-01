Coupe du Roi | José Juan réalise un nouveau record contre le Real Madrid

01/06/2022 à 18:45 CET

Cela ne pouvait pas être cette fois-ci. Ceux de Carlo Ancelotti, bien qu’ils n’aient pas du tout eu la vie facile, Ils seront dans le tirage au sort des huitièmes de finale vendredi après avoir gagné 1-3 avec deux buts chanceux dans les dernières minutes de la seconde mi-temps.

Bien qu’il n’ait pas pu répéter sa performance de la saison dernière, le gardien d’Alcoyano Juan José a obtenu un autre résultat sans précédent contre le Real Madrid. Le gardien de but est devenu le joueur le plus âgé à avoir marqué contre son camp lors d’un match contre le Real Madrid dans n’importe quelle compétition au cours de la dernière décennie.

Quand il a semblé que le scénario de la saison dernière pouvait être répété, les hommes d’Ancelotti ont uni leurs forces avec chance avec deux buts chanceux d’Asensio et Isco, avec la collaboration de José Juan, qui a condamné le match nul en deux minutes et qu’ils ont permis à Ceballos d’avoir quelques minutes après s’être remis d’une longue blessure.

Marco Asensio sur une lancée

L’Espagnol a été la clé de la victoire à Alcoy avec un but et la participation du propre but de José Juan. Asensio reprend de l’importance après une dernière saison où il était loin des chiffres habituels.

Marco est le premier joueur du Real Madrid à marquer dans trois compétitions différentes cette saison : cinq en Liga, un en Ligue des champions et un en Copa del Rey.