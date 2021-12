Coupe du Roi | Le classement du Barça, une question de précédent

17/12/2021 à 14:21 CET

Le FC Barcelone de Xavi Hernández affrontera Linares Deportivo en huitièmes de finale de la Copa del Rey. En tant qu’actuel champion, les Catalans sont les grands favoris de cette rencontre et l’un des candidats au titre en fin de saison.

5 – Le @FCBarcelona_es a passé ses cinq qualifications #CopadelRey dans l’histoire disputées en un seul match contre des équipes andalouses. Et ils n’ont pas chuté dans la compétition face aux équipes de cette région depuis 2010 face à Séville après 9 tours de qualification remportés. Expert #LaCopaMola pic.twitter.com/kLPbSJzWKn – OptaJose (@OptaJose) 17 décembre 2021

Les culés, qui Ils ne vivent pas le meilleur moment de leur histoire récente après le départ de Leo Messi et l’élimination en UEFA Champions League, ils n’ont jamais perdu un seul match de la Copa del Rey contre des équipes andalouses de toute leur histoire.

ETL’équipe catalane a terminé avec succès les neuf tours de qualification précédents contre des équipes andalouses et n’a plus perdu depuis 2010, quand il l’a fait contre Séville pendant le séjour de Pep Guardiola au Camp Nou.

Barcelone, l’un des candidats au titre

Malgré le mauvais moment que traverse le club du Barça, l’équipe de Xavi Hernández se présente comme l’un des candidats au titre avec le statut de champion actuel. Lui aussi Real Madrid ou la Athlète de Madrid, qui la saison dernière n’a pas atteint les huitièmes de finale.

Le club azulgrana est le plus réussi avec un total de 31 trophées, suivi de Athletic Club (23), Real Madrid (19), Atlético de Madrid (10), Valence (8), Real Saragosse (6), Séville (5), Espanyol (4) et Irun (4).