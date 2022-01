Coupe du Roi | L’impossible moins impossible de la Coupe : de l’élimination du FC Barcelone au miracle d’Alcoyano

01/04/2022 à 17:55 CET

Betfair

L’un des problèmes les plus attrayants de la Copa del Rey est toujours la surprise et encore plus lorsque tous les grands clubs de football espagnols sont déjà dans le mix. En huitièmes de finale qui se jouent cette semaine, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou l’Athletic Club, les quatre clubs qui arrivent en tête de liste de la compétition en termes de titres, feront leurs débuts cette année.. Selon les prévisions de Betfair, bon nombre des surprises du passé ne sont pas inaccessibles et elles le reflètent dans leurs éliminatoires.

L’un des affrontements vedettes est Alcoyano-Real Madrid. L’équipe d’Alicante avait déjà éliminé le joueur madrilène il y a tout juste un an et cherche maintenant le même sort après avoir éliminé une autre Primera au tour précédent, Levante. La relecture exacte du score de 2021 (2-1) a une cote implicite de 4%. Selon les prévisions de Betfair, la victoire d’Alcoyano, avec prolongations et tirs au but, a une probabilité de 11%, pas très faible si l’on considère la grande différence de catégorie entre les deux clubs.

Barcelone, avec plus de problèmes que le Real Madrid

Cependant, il est plus probable que Barcelone tombe en prolongation et en pénalités contre Linares à Jaén. SSelon les prévisions de Betfair, que l’équipe andalouse gagne dans le temps additionnel ou aux tirs au but a une probabilité implicite de 15%. Un quota bien plus élevé en termes d’options que la même situation d’Alcoyano face au Real Madrid.

La plus grande surprise, Rayo Majadahonda

Le grand exploit des parieurs de Betfair serait la victoire de Rayo Majadahonda en 90 minutes contre l’Atlético de Madrid. Que Rayo Majadahonda, qui jouera à domicile dans le Metropolitano, ait battu l’équipe de Cholo sans prolongation ni pénalité a une probabilité implicite de 6%, le quota le plus élevé de tous les matchs de ce tour pour une équipe, quelle que soit la catégorie qui sera . Les parieurs de Betfair y voient plus improbable que le triomphe d’Alcoyano sur Madrid, de Linares sur Barcelone ou de l’Atlético Mancha Real sur l’Athletic Club.

Peut-être que les équipes suivantes n’étaient pas les protagonistes de grandes cloches contre les géants de la compétition, mais Ils ont laissé leur empreinte en tant qu’équipes de révélation qui ont ébloui une grande partie des amateurs de football.

Les mille et une anecdotes de la Coupe

Parmi eux, on trouve Mirandés, qui a battu en 2011-2012 trois équipes Primera : Villarreal, Racing et Espanyol. Avec Pablo Infante comme capitaine, l’équipe de Miranda de Ebro a placé Anduva sur la carte du football. C’est l’Athletic Club, en demi-finale, qui a mis fin au rêve de cette équipe, qui, trois mois plus tard, serait promue en deuxième division..

Une autre des équipes qui a écrit un chapitre magique était CE l’Hospitalet, qui lors de la campagne 2001-2002 a atteint le deuxième tour après avoir éliminé la Real Sociedad et Logroñés. Cependant, le Deportivo de la Coruña, à l’époque l’un des plus grands d’Europe, a refusé de jouer sur le terrain en gazon synthétique des Catalans et s’est qualifié sans avoir à concourir..

Elche, le premier club le moins bien classé

Selon les prévisions de Betfair, l’équipe Primera qui souffrira le plus est Elche. L’UD Almería accueille les habitants d’Elche et est le leader de la deuxième catégorie du football espagnol. Qu’Almería ait battu Elche dans les 90 minutes a une probabilité implicite de 44%, la plus élevée d’une équipe de catégorie inférieure contre une équipe de première catégorie.