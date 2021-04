Couper 90% de la viande rouge de l’alimentation; Les Américains ne peuvent manger qu’un seul hamburger par mois ⋆ .

par Jim Hoft, The Gateway Pundit:

Joe Biden s’est engagé vendredi à réduire les émissions de carbone des États-Unis d’au moins 50% d’ici 2030.

Certaines des exigences climatiques vont entraîner de grands changements pour les Américains.

Le plan ambitieux de Biden pourrait signifier que les Américains seront obligés de couper 90% de la viande rouge de leur alimentation, ce qui équivaut à environ un hamburger de taille moyenne par mois.

Les Américains pourraient également être contraints d’acheter un véhicule électrique de 55000 dollars dans le cadre du plan climatique marxiste de Biden.

Le Daily Mail a rapporté:

Les Américains devront peut-être réduire leur consommation de viande rouge de 90% et réduire de moitié leur consommation d’autres aliments d’origine animale.

Selon une étude du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan, apporter progressivement ces changements d’ici 2030 pourrait entraîner une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation.

Pour ce faire, il faudrait que les Américains ne consomment qu’environ quatre livres de viande rouge par an, soit 0,18 once par jour.

Cela équivaut à consommer environ un hamburger de taille moyenne par mois.

Plus de la moitié des voitures neuves achetées aux États-Unis devraient être électriques au cours de la prochaine décennie, selon des études.

L’école de politique publique de l’Université du Maryland a estimé que le nettoyage des transports compterait pour environ un quart de l’objectif de Biden.

Cela signifierait que plus de 65% des ventes de voitures et de VUS neufs et 10% des ventes de camions neufs devraient être électriques.

Actuellement, les voitures électriques représentent environ 2 pour cent des ventes de véhicules de tourisme neufs.

Le coût moyen d’un véhicule électrique neuf est d’environ 55 000 $.