Couper Trump depuis les hauteurs est la bonne décision ⋆ .

Lin-Manuel Miranda a pris la bonne décision en coupant Trump de l’adaptation cinématographique de In the Heights. Créée en juin, la comédie musicale a une chanson qui fait référence à Trump. Intitulée «96 000», la chanson voit Benny, joué par Corey Hawkins, parler d’une grande entreprise et chanter: «Donald Trump et moi sommes sur les liens et c’est mon cadet.»

Même si In the Heights a été créée huit ans avant la présidence Trump, l’inclusion de Trump a toujours inquiété Miranda. Cela est arrivé au point où Miranda a dû aborder la coupure de Trump dans une interview avec Variety la semaine dernière. «Le temps a ridiculisé ces paroles», selon Miranda, alors ils ont dû les changer.

Miranda a dit à Variety,

«Quand je l’ai écrit, il était un avatar pour l’homme du monopole», a-t-il déclaré à propos de Trump. «Il était juste, comme, un riche célèbre. Ensuite, lorsque le temps passe et qu’il devient la tache de la démocratie américaine, vous changez les paroles.

La référence de Trump a été changée en Tiger Woods, et honnêtement, je ferais la même chose. Trump est une tache sur la démocratie américaine qui nous hante depuis des années avec ses opinions racistes, sexistes et vraiment ignorantes et sa violence alimentée.

Quiara Alegría Hudes, la scénariste de la comédie musicale In the Heights, a déclaré à Variety dans une interview séparée que l’inclusion de Trump «semblerait déphasée» avec les thèmes Latinx qui sont au cœur de ce film. In the Heights est une célébration de la communauté, de l’esprit et de la culture Latinx, et inclure quelqu’un comme Trump est comme une gifle:

Il y a eu tellement de mal et de dégâts causés aux communautés que nous essayions de relever dans ce film. Dans l’esprit du film, son nom n’a pas sa place de manière taquine.

C’est vrai. Quand je repense à ce que Trump a fait à la communauté Latinx, je deviens furieux. Il a traité nos gens comme s’ils étaient des trafiquants de drogue, des meurtriers, des violeurs et des ordures qui ne valaient pas son temps. Il nous a utilisés, nous a dégradés et a essayé de séparer nos communautés lorsque le moment des élections est arrivé et qu’il avait besoin du vote Latinx.

Le couper de In the Heights fait de ce film un espace sûr pour célébrer qui nous sommes en tant que peuple. Il met l’accent sur la famille, l’amour, la vie et ce qui fait de nous une communauté si vibrante, malgré les choses que nous avons dû subir aux mains d’hommes comme Trump. Nous n’avons pas besoin de lui dans nos vies, et nous ne l’avons certainement pas dans nos films.

