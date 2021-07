Les cheveux courts sont là pour rester. Il est flatteur, confortable et ajoute une touche de style à votre look. Voulez-vous savoir quelles sont les tendances des coupes de cheveux courtes pour les femmes cette saison ? Nous vous disons.

Les cheveux courts se sont depuis longtemps glissés dans toutes les tendances en termes de coupes et depuis, ils gagnent peu à peu du terrain sur les crinières longues. Les cheveux courts sont très polyvalents et vous permettent de choisir parmi une grande variété de styles, des coupes de lutin aux bobs courts, en passant par les coupes déjà classiques dans le plus pur style garçon, ne convenant qu’aux plus audacieux. Ces coupes sont particulièrement flatteuses si vous avez un visage long et peuvent avoir fière allure sur des visages ronds, à condition que la coupe soit faite à la hauteur du menton. Si vous envisagez un changement de look qui passe par des ciseaux à tirer ou si vous souhaitez donner un nouveau look à vos cheveux déjà courts, nous avons fait une sélection de coupes de cheveux courtes pour femmes qui réussiront sans aucun doute cette saison, rejoignez les crinières les plus chics des prochains mois !

1. Coupe française

Une coupe parfaite pour les cheveux ondulés, basée sur la frange rideau, droite mais décoiffée et avec du volume, et avec une coupe à hauteur d’oreille qui est également droite. Il est flatteur et très facile à coiffer, si vous avez les cheveux ondulés il vous suffit de les laisser sécher à l’air libre et le tour est joué, vous aurez la coiffure de la saison sans avoir à allumer le sèche-linge.

2. Crinière moyenne avec des vagues de surf

Autre coiffure flatteuse et confortable à la fois, les vagues de surf sont pleines de styles et ont une finition désordonnée rajeunissante parfaite pour le printemps et l’été. Cette coiffure vous évitera de transporter le fer à lisser partout où vous irez. Vous pouvez choisir la longueur de coupe que vous préférez, au niveau de l’oreille, de la mâchoire et même jusqu’à l’épaule si vous ne voulez pas risquer grand-chose.



3. Lobs, le long bob ne se démode pas

La coupe parfaite si vous voulez vous couper les cheveux et dire adieu aux cheveux longs typiques, mais que vous ne voulez pas trop risquer. Elle est parfaite pour n’importe quelle coiffure, pour les cheveux raides ou bouclés, que vous ayez une frange ou que vous ayez une raie au milieu, c’est une coupe très polyvalente et flatteuse. C’est la version la plus populaire de la coupe bob, mais avec une coupe plus longue, avec une longueur pouvant atteindre les épaules. Il est légèrement incliné, bien qu’il soit moins incliné que la version courte. Si vous souhaitez obtenir des ondulations naturelles avec votre coupe lob, il vous suffit de la laisser sécher à l’air libre après la douche et d’appliquer une crème boucles (nous vous conseillons celle de la gamme Osis + pour un résultat naturel et légèrement marqué). Si, par contre, vous voulez une coiffure longue et droite, comme Paula Echevarría, utilisez le fer à repasser lorsque vos cheveux sont complètement secs. Nous vous conseillons d’appliquer un protecteur thermique avant pour éviter que les cheveux ne s’abîment après chaque lissage (nous recommandons celui-ci de ghd).



4. Le lutin coupé dans ses nombreuses versions

La coupe pixie a cessé d’être une coupe masculine pour devenir l’une des coupes féminines les plus emblématiques, révolutionnaires et chics. Ceux qui ont osé rompre avec les crinières classiques pour aller vers une coupe de lutin ont de la chance, car ce style est toujours à la mode dans les saisons à venir. Avec Úrsula Corberó comme l’une de ses ambassadrices, la coupe de lutin ne cesse de gagner des adeptes. Et avouons-le, c’est une option exceptionnelle pour la chaleur estivale, il vous suffit d’utiliser un petit sèche-cheveux pour le coiffer.

5. Donnez vie à vos boucles

Les coupes style garçon ou les cheveux mi-longs aux cheveux bouclés sont une tendance cette saison. le mouvement bouclé a remis au goût du jour des boucles très définies et tout un rituel a été créé autour du soin des cheveux bouclés. Si vous souhaitez sublimer vos boucles, vous devez utiliser des produits capillaires sans sulfate, un ingrédient qui peut augmenter le poids de vos cheveux et réduire la définition de vos boucles. Nous vous recommandons la gamme de produits Curl & Shine Shea Moisture, disponible sur Amazon.

5. Couper avec une frange Baby Bang

Les franges les plus audacieuses et les plus rebelles des dernières saisons continuent de révolutionner les mois à venir, car elles continuent d’être l’une des tendances les plus marquantes en matière de coupe de cheveux. Le Baby Bang n’est rien de plus qu’une frange droite qui se termine au milieu du front. Il peut être associé à une chevelure mi-long au niveau de l’oreille, dans le plus pur style Tokyo et il sera également le complément parfait d’une chevelure asymétrique aux ondulations désordonnées. C’est une frange audacieuse mais elle vous donnera une touche très rock si vous l’osez.

