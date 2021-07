Coupes de cheveux pour hommes : 50 coiffures masculines sexy

Il fut un temps où les coupes de cheveux et les coiffures des hommes étaient simples, à tel point qu’elles se ressemblaient toutes et passaient inaperçues. Maintenant, cependant, les footballeurs et les chanteurs créent des tendances et les hommes deviennent de plus en plus ambitieux en ce qui concerne leurs cheveux. Découvrez ici les coiffures et coupes de cheveux masculines qui réussissent.

Bien que nous ayons longtemps cru le contraire et qu’il fut un temps où l’on n’y prêtait guère attention, les cheveux pour un homme sont aussi importants. De plus en plus d’hommes aiment montrer leurs cheveux 10 et font de leur mieux pour y parvenir en utilisant des produits de soins capillaires spécifiques et en suivant les tendances en matière de couleur, de forme et de longueur. Il était temps! Donc, si vous faites partie de ces hommes qui se soucient de donner à leurs cheveux le meilleur look et qui veulent porter un look parfait, jetez un œil à la sélection de coiffures et Les coupes de cheveux pour hommes les plus captivantes et flatteuses : Des coupes en dégradé, avec du volume, des looks courts, des coiffures barbues, des cheveux longs… Choisissez la coiffure qui vous plait le plus et qui convient le mieux à votre visage et préparez-vous à raser.

Il y a de nombreuses années, nous avions la fausse idée que les hommes ne se souciaient pas de leur apparence et n’accordaient pas d’importance à leur look ou à leur coiffure. Mais, heureusement, nous avons laissé cette étape derrière nous et tout a changé. Chaque saison, les tendances changent et beaucoup d’entre elles nous surprennent (il y a des coupes et des coiffures très audacieuses).

Heureusement ou malheureusement, il existe tellement de styles et de versions de coupes de cheveux différents qu’il n’est pas facile pour eux de choisir la coiffure qui convient le mieux à chacun. Il ne faut donc pas seulement prendre en compte les traits ou la forme du visage, c’est aussi très important que notre look correspond à notre personnalité.

Choisir la coupe idéale est compliqué et, comme pour tout le reste, ce n’est qu’en expérimentant différentes options que l’on se rend compte de ce qui nous convient le mieux et de ce qui ne nous convient pas. Néanmoins, nous souhaitons vous donner quelques petites astuces avant de commencer à vous couper les cheveux :

Visages ovales : ils sont considérés comme les visages les plus parfaits, car ils ont des dimensions de visage très bien équilibrées. Si vous avez la chance d’avoir ce type de visage, ne vous coupez pas si vous voulez innover car, sûrement, beaucoup de styles, de coiffures et de couleurs vous favorisent.

Visages ronds : ce qui favorise ce type de visage, c’est le volume et les coiffures avec beaucoup de mouvement. La parfaite symétrie du visage oblige à porter plutôt des rayures latérales par exemple.

Visages carrés : les visages carrés sont très similaires aux visages ovales. Les coupes de cheveux qui conviennent le mieux à ce type de personnes sont, par exemple, les coiffures avec des cheveux derrière l’oreille, des favoris ou encore des franges latérales.

Visage allongé : l’idéal pour les visages plus longs est de donner beaucoup de volume à la partie supérieure de la tête.

Rasé

Perdre vos cheveux ne doit pas être la fin. Il faut apprendre à s’aimer tel que l’on est, avant tout trouver le moyen de tirer le meilleur de soi de la manière la plus naturelle possible. La réponse de nombreuses célébrités à l’alopécie a été le look rasé et cela a été un succès. La coupe zéro est devenue une option très sexy et mature et dans de nombreux cas, c’est la plus flatteuse. Alors, si c’est votre cas et que vous songez à vous raser, allez-y, car cela peut être très, très bien.

Postiche

© .

Pourquoi dire adieu à l’un des classiques si ça marche si bien ? Elvis n’aimait pas seulement sa voix veloutée et ses mouvements de hanche sexy, ce postiche caractéristique était la cerise sur le gâteau. Bien sûr, tout se réinvente et se transforme, et le célèbre toupet Elvis a également évolué au cours de l’histoire, et maintenant vous avez la chance de pouvoir choisir parmi de nombreux styles différents. Il en existe des plus longs, créant un effet de volume et de mouvement, avec de longs favoris, avec des côtés très serrés (la coupe la plus appréciée des footballeurs) ou des échevelés, dans le style Kortajarena. lequel préfères-tu?

Mânes

Les cheveux longs, raides ou bouclés sont à la mode. Ce type de cheveux et de coupe est très flatteur et donne aux gars une touche rebelle très sexy. De nombreuses célébrités ont rejoint cette tendance au fil des ans et, parmi elles, une grande partie a décidé de l’associer à la barbe. Un regard 10 ! Bien entendu, si vous osez laisser vos cheveux longs, nous vous conseillons de consulter votre coiffeur sur les produits de soins capillaires spécifiques : pour avoir de beaux cheveux longs, il faut qu’ils soient bien soignés. Le seul inconvénient des cheveux longs, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, est que pendant les mois les plus chauds, vous devrez utiliser le chignon mais, heureusement, il est également très flatteur.

© hwww.listal.com

Nous sommes tous tombés amoureux de Brad Pitt lorsqu’il faisait du jogging les cheveux au vent dans Legends of Passion. Ce look qui il y a quelques années était séparé du monde de la mode, revient plus que jamais sur le devant de la scène. Cet air sauvage est le plus sexy : pensez au des modèles comme Christian Göran ou Brock O’Hurn. Lâche, en chignon, peigné en arrière, avec une barbe, sans elle… Oui, on aime les hommes aux cheveux longs.

Bande latérale

Les hommes qui ont les cheveux bouclés ont tendance à opter très souvent pour cette coiffure et ils le font très bien. C’est une coiffure très simple, naturelle et confortable et, par conséquent, elle est devenue une tendance qui est restée et reste la préférée des hommes. Alors si vous avez les cheveux bouclés et que vous souhaitez vous coiffer avec un toupet, l’idéal est de choisir la raie sur le côté. Pour finir cette coiffure, vous pouvez vous donner de petites touches avec un fer à repasser ou simplement laisser vos boucles naturelles et leur donner une forme avec de la laque ou de la cire.

© adonisarchive.tumblr.com

C’est l’une des coiffures à la mode, même s’il faut dire qu’elle demande du temps et des soins. Toupee, cheveux très près des côtés, et une ligne de rasoir pointue comme bande latérale. Le résultat est cette coiffure polie qui exige la plus grande perfection, presque millimétrique, et bien sûr, de la laque, de la cire ou tout autre fixateur. Vous n’arrêtez sûrement pas de voir cette coiffure non seulement à la télévision, mais aussi dans la rue, et elle est devenue un incontournable chez les hommes qui suivent les tendances en matière de cheveux. L’évolution de la bande latérale est entrée en vigueur.

Le coup

La frange est une autre des coupes de cheveux classiques pour hommes. Normalement, les gars plus jeunes ont tendance à oser ce type de coupe de cheveux. Vous pouvez les voir dans toutes les tailles et versions, du très court au plus long et avec dégradé. La frange est quelque chose de très personnel et ne convient pas à tous les visages. Si, par exemple, vous avez une forme de visage plus arrondie, essayez de l’éviter car cela raccourcira beaucoup plus votre visage. Cela arrive comme les femmes, donc si c’est votre cas, essayez de couper la frange ouverte ou au moins plus longue, et pas si droite.

© nitrons.tk

C’est un autre des classiques. Il avait longtemps quitté les lieux, mais il est revenu et avec beaucoup de force. Cette coiffure C’est l’un des plus polyvalents, car il permet de nombreux styles et interprétations: vers l’avant, d’un côté, comme un mini toupet… Les textures changent mais cela dépendra de la façon dont vous vous voyez. Rien de tel que d’expérimenter et de trouver celui qui convient le mieux à la forme du visage de chaque homme.

Vive la teinture !

Se teindre les cheveux chez les hommes ? Pourquoi pas? À beaucoup d’hommes, cela donne une touche des plus sexy et différente. Des couleurs plus intenses et audacieuses aux couleurs plus neutres. Cela dépendra de votre personnalité et de vos goûts.

© thestylenewsnetwork.com

Maintenant que vous savez choisir la coupe de cheveux en fonction de votre visage et que vous connaissez les tendances les plus réussies, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans l’institut de beauté ou le coiffeur le plus proche. Choisissez la coupe de cheveux parfaite et laissez-vous inspirer par les looks que nous vous avons montrés. Chez le coiffeur, ils peuvent également très bien vous conseiller sur ce qui vous convient le plus, y compris la couleur. Et c’est que les hommes peuvent aussi avoir des crinières soignées, belles et très sexy.