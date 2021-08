COUPES D’EAU OBLIGATOIRES À VENIR .

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Pour la première fois, il y a une pénurie d’eau officielle dans le plus grand réservoir d’eau des États-Unis. Hier, le Bureau of Reclamation des États-Unis a déclaré une pénurie d’eau au lac Mead du barrage Hoover, dont dépendent 25 millions de personnes dans l’ouest des États-Unis et au Mexique. C’est la première fois qu’on fait ce genre de déclaration sur le fleuve Colorado, la principale source d’eau du lac Mead.

Selon CNN et E&E News, la déclaration d’une pénurie entraînera des réductions obligatoires de la consommation d’eau. Les agriculteurs d’une partie du centre de l’Arizona seront confrontés à d’importantes réductions des livraisons d’eau l’année prochaine, et ils se préparent à ce que les approvisionnements soient entièrement fermés en 2023. La Californie, l’Arizona et le Nevada utilisent tous l’eau du lac Mead. Sur la base des directives fédérales pour les pénuries négociées en 2019, l’Arizona perdra 18% de sa répartition annuelle de l’eau du lac Mead, et le Nevada perdra 7% de sa répartition annuelle. Le Mexique, qui obtient également de l’eau du bassin versant, perdra cinq pour cent de sa part. La Californie ne sera pas encore confrontée à des coupures, car elle dispose de droits sur l’eau plus solides en vertu d’accords complexes de partage de l’eau.

« Ce n’est pas comme si la sécheresse était un phénomène nouveau. Certaines régions du monde sont confrontées à ces conditions tous les jours de l’année. Ce que nous constatons, cependant, c’est que l’ensemble global des conditions attendues se déplace vers un territoire inexploré », a déclaré Alex Ruane, l’un des auteurs du nouveau rapport et chercheur en physique au Goddard Institute for Space Studies de la NASA. Verge la semaine dernière.

Nous devrions tous utiliser ce temps pour préparer et améliorer notre stockage d’eau.

Prenez le temps de vous assurer que vous pouvez trouver un approvisionnement en eau, ou créez-en un rapidement.

Le niveau d’eau du lac Mead a atteint un creux historique en juin, tombant à 1 071,57 pieds au-dessus du niveau de la mer. D’ici janvier, lorsque les coupes obligatoires entreront en vigueur, l’eau dans le réservoir devrait atteindre seulement 1 065,85 pieds au-dessus du niveau de la mer.

