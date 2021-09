‘COUPEZ-LE MAINTENANT’: Newsmax rejette l’invité qui ose critiquer légèrement Trump ⋆ .

Écoutez, si Newsmax voulait critiquer Donald Trump, ce serait MSNBC ou PBS, d’accord ? Ils n’existent pas pour critiquer l’exalté. C’est une mauvaise idée pour les êtres humains de critiquer celui qui est le plus haut. Cela viole leur premier (et unique) commandement, « mais il n’y aura pas de dieux devant moi ». Alors n’osez pas venir à cette station et tirer votre, “Mais Trump porte un certain blâme ici parce que…” même si c’est vrai parce que ce n’est pas vrai, d’accord ?

Grant Stinchfield de Newsmax a simplement reçu un carton rouge lorsque quelqu’un a violé le premier (et unique) commandement lorsqu’il a crié et coupé un invité pour la plus légère des critiques de Donald Trump sur l’Afghanistan, un pays et une guerre qui, nous pensons que tous pourraient être d’accord, chaque président porte une part de responsabilité.

Stinchfield s’est entretenu mercredi soir avec Joe Saboe, un vétéran de la guerre en Irak. Saboe avait fait l’actualité ces derniers temps en raison de son travail pour aider les gens à fuir l’Afghanistan après la prise de contrôle des talibans. Stinchfield a mis en place la dynamique à son goût, attendant que Saboe commente. Stinchfield a déclaré, de Mediaite :

Je peux vous dire que cela ne s’est pas produit sous le président Trump, et je sais qu’il y a beaucoup de gens à gauche qui veulent essayer de blâmer le président Trump. Il voulait vraiment quitter l’Afghanistan. Il était vraiment frustré de ne pas pouvoir sortir, mais il ne s’est pas retiré parce qu’il savait que cela arriverait. En fait, nous avons tous fait.

Saboe n’a pas accepté la description de Stinchfield et a déclaré : « Nous avons suivi cela de près de plusieurs administrations. Nous savons que les efforts de l’administration Trump ici étaient assez faibles, qu’ils essayaient de limiter le nombre de personnes qui sortiraient… »

Stinchfield a commencé à parler d’être « manque de temps » et a essayé de mettre fin au segment, mais Saboe a continué à parler, ce qui a amené Stinchfield à crier à plusieurs reprises « »Coupez-le maintenant !“

« Vous n’allez pas blâmer le président Trump dans mon émission ! Ne venez pas sur ce programme et prenez les points de discussion de la gauche et blâmez le président Trump ! Cela n’aide personne !

“L’administration Biden a tout foutu en l’air dès le début!”

Il y a une leçon à tout cela. L’un est le bienvenu sur Newsmax, mais le premier commandement doit être respecté de peur que la colère du tout-puissant Stinchfield ne t’abatte avec une grande vengeance, « Coupe-le ! » Heureusement, ce n’était pas vraiment l’ancien testament et ils ne coupaient que la nourriture de Saboe, et non les pieds ou la tête.

RUPTURE: Un présentateur de Newsmax vient d’exploser et de couper avec colère un vétéran américain qui aide à évacuer les Américains et les alliés afghans pour avoir souligné que Trump est responsable d’une grande partie du problème. (h/t @JasonSCampbell) pic.twitter.com/fFfQ7MJlVW – Pas de mensonge avec Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) 16 septembre 2021

****

