in

Couple de beautés, Maribel Guardia brille dans une tenue découverte | INSTAGRAM

La jolie et actrice charismatique, Maribel Guardia est apparue dans une nouvelle séance photo où elle était belle et magnifique comme d’habitude, avec un détail supplémentaire qui a captivé les yeux de ses fans, qui aiment la voir heureuse dans leur réseaux sociaux.

Posant avec un beau cheval pur-sang, le magnifique modèle Il a laissé ses millions d’adeptes sans voix, car il a l’air totalement radieux, dans cette tenue sûrement confectionnée par les meilleurs designers mexicains.

Le splendide robe translucide, elle est incrustée de milliers de petits diamants qui brillent en gros dans la silhouette spectaculaire du mannequin, qui est plus belle que jamais malgré ses 62 ans tout juste, elle a l’air sensationnelle.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Photo de ses 19 ans, Maribel Guardia et son évolution en tant que mannequin

Comme à son habitude, la jolie mère de Julián Figueroa Il a orné les réseaux sociaux en écrivant un message pour tous ses followers, indiquant que “la belle” faisant référence au beau cheval, et elle nous souhaite un beau dimanche.

Jusqu’à présent, la publication a réussi à rassembler près de 20 000 likes et une énorme quantité de commentaires qui flattent le beauté impressionnante et surtout le sourire charmant et envoûtant qu’il possède, avec lequel il enchante tous ceux qui voient ses splendides pièces de divertissement visuel.

Il convient de mentionner que cette image n’est qu’une de plus de la session qu’elle a récemment partagée, où elle portait une belle robe mech avec des diamants étincelants qui portait la superbe silhouette fitnes de la belle conductrice en gros.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Un détail qui faisait aussi fureur était ses longs cheveux ondulés, avec lesquels elle conquiert son public dans chacune des images qu’elle partage sur son profil officiel sur l’application de clichés.

La robe est tellement spectaculaire qu’elle a déclenché toute une vague de commentaires qui n’en finissent pas de flatter la perfection du physique de la collaboratrice de televisa, qui fascine le public sur ses réseaux sociaux.

Nous avons hâte que vous partagiez plus d’images de cette charmante séance photo pour ravir le regard de vos fidèles fans, qui sont toujours à l’affût de tout ce que vous partagez.