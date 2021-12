couple de Blackpool poursuivi pour coqs bruyants après que des voisins furieux se soient plaints | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alexander et Lorraine Burgeen ont gardé les oiseaux dans le jardin de leur maison de l’avenue Québec dans le quartier Bispham de la ville. Ils ont plaidé coupables d’infractions à la loi sur la réduction du bruit devant le tribunal de première instance de Blackpool le 8 décembre.

Le conseiller Rick Scott a déclaré à la BBC que le bruit était un « cauchemar » pour les résidents des environs depuis plus de trois ans.

Il a déclaré: « Vous vous attendriez à cela si vous viviez dans une ferme mais pas dans une rue résidentielle. »

Selon le Blackpool Gazette, le président du tribunal, Simon Bridge, a déclaré au couple lors de la condamnation : « Vous devez régler cela maintenant. Ceci est un avertissement. »

Mme Burgeen, 62 ans, et M. Burgeen, 60 ans, ont été condamnés à des libérations conditionnelles d’un an et à payer 122 £ chacun.

Le couple a également été invité à les trouver ailleurs pour vivre.

Un voisin, dont le nom n’est pas donné, est rapporté dans la Gazette comme disant : « Les coqs nous réveillent à 5 heures du matin, et ils chantent toute la journée jusqu’au crépuscule.

« J’ai travaillé à domicile pendant la pandémie et cela a été extrêmement distrayant. Les décibels sont si forts. C’est incroyable. »

Mme Burgeen aurait déclaré au tribunal : «[The cockerels] sont mes animaux de compagnie. Ils venaient d’un centre de secours.

Sharon Davies, représentant le Blackpool Council, aurait déclaré dans la Gazette : « Ces coqs vivent dans un quartier résidentiel.

« Le conseil a reçu une première plainte à leur sujet en mars 2018.

« La plainte concernait leur chant, quelque chose qu’ils font naturellement.

« Cependant, les plaintes ont continué avec véhémence. Ils ont reçu des avis de réduction du bruit qu’ils ont rompus dans un quartier résidentiel qui ne convient pas. »

Les conseils recommandent aux voisins de parler aux propriétaires de coqs si le bruit est un problème.

Selon la loi, les autorités locales sont tenues d’examiner les plaintes relatives au bruit, bien que certaines puissent inviter une personne à tenir un journal des incidents avant de poursuivre une affaire.

S’il y a des raisons d’enquêter, un conseil peut installer temporairement un équipement d’enregistrement du bruit à proximité d’une maison ou envoyer un agent d’exécution pour évaluer le volume de première main.

Une fois qu’une nuisance est confirmée, les municipalités devraient signifier des avis de réduction du bruit afin d’éviter d’autres nuisances sonores.

Le non-respect est une infraction pénale et dans les cas extrêmes, le contrevenant au bruit peut se voir imposer une amende.

Il n’y a pas de restrictions à l’échelle nationale sur l’élevage de volailles, mais il n’est pas nécessaire d’élever un coq pour que les poules pondent.

Il est de la responsabilité du propriétaire de coq de s’assurer que le chant ne cause pas de nuisance sonore aux voisins.