Couple de personnes âgées vole des cœurs chez Marvel Vs. Tournoi Capcom 3

Le tournoi des CEO Fighting Game Championships 2021 le week-end dernier a eu de nombreuses annonces surprenantes, mais rien de plus surprenant que la participation de Tinker et Arachius. Tinker et Arachius sont un couple de personnes âgées qui ont concouru au poste de PDG pour comprendre comment un tournoi de jeu de combat professionnel a été organisé afin qu’ils puissent améliorer leur propre tournoi à venir.

Alors que la communauté des jeux de combat est connue pour accueillir une grande variété de joueurs, les tournois ont très rarement des participants à l’âge de Tinker et Arachius. Le duo, de leurs vrais noms Kim et Craig Cutchin, a respectivement 62 et 71 ans et est marié depuis plus de 30 ans. Kim et Craig se préparent pour Southeast Mayhem, un événement communautaire Esports à Tifton, en Géorgie, aux côtés de leur fils Zachary et de quelques amis, avant le début de l’événement l’année prochaine.

Southeast Mayhem se déroulera du 4 au 6 février et proposera des jeux comme DragonBall FighterZ, Nickelodeon All Star Brawl et Smash Bros. Ultimate. Malgré leur âge, le couple de seniors n’est pas tout à fait des noobs en matière de jeux vidéo et de tournois de jeux de combat.

« Nos enfants ont grandi avec des Game Boys, des PlayStation et des Xbox, et en tant que parents, nous avons joué à leurs côtés », a déclaré Kim à Kotaku. Kim a déclaré que le jeu était une activité formidable pour sa famille, car il les a réunis et a mis au défi leurs esprits et leurs réflexes.

« Aujourd’hui, notre famille joue souvent à Smash pendant environ une heure après le dîner, et tout récemment, nous avons commencé à jouer à Marvel vs Capcom », a-t-elle déclaré.

Kim devait avoir suffisamment confiance en ses réflexes, car elle est entrée dans CEO 2021 et a participé à un tournoi Marvel VS Capcom 3. Dans l’une des vidéos Twitter de l’événement, on peut voir Kim jouer un set contre RamBam, un joueur professionnel de MvC3, qui se battait clairement pour la gloire plutôt que pour le plaisir contre le joueur de 62 ans. Il est même allé jusqu’à utiliser une boucle de foudre contre ses pauvres Sentinel, Modok et Spider-Man.

« Nous nous attendions clairement à être étranglés lors de notre premier match, et nous l’avons été. Pourtant, tout le monde, y compris le personnel, les bénévoles et les participants, était accueillant, courtois et un vrai plaisir de dialoguer avec lui », a déclaré Kim à Kotaku.

Kim en avait tellement fini avec la foule de spectateurs qu’ils ont hué RamBam chaque fois qu’il lui lançait une attaque, ce qui était beaucoup. Craig a admis qu’il n’était pas certain que l’équipe de combattants de Kim était celle avec laquelle elle avait l’intention de jouer, car elle était un peu nerveuse lors de la préparation de son match. Malheureusement, Kim et Craig ne peuvent pas appeler Johns pour leur placement dans le tournoi. Craig a concouru sous le nom de Ryu, Ironman et Akuma et a perdu dans un match très serré 3-2, et Kim a fini par se classer 97e sur 161 joueurs avec une victoire et deux défaites, pour un total de 33,33 % de victoires, selon Smash. gg.

« Nous sommes tous les deux encore en train d’apprendre les forces de chaque personnage et comment les combiner pour améliorer les performances de l’équipe », a déclaré Craig. « Au prochain tournoi, nous affronterons probablement différentes équipes, et qui sait ce qui pourrait arriver avec plus d’entraînement, d’expérience, de chance et de Red Bull. »

Les deux se sont sentis désolés que les personnes contre lesquelles ils étaient en compétition aient dû subir les railleries de la foule pour leur bien, mais étaient reconnaissants de la gentillesse de leurs adversaires à la fin de leurs matchs.

« RamBam était très poli et s’est même excusé auprès de Kim pour l’avoir envoyée dans la catégorie des perdants », a déclaré Craig.

Malgré leurs pertes, les combats du couple au PDG n’ont pas été entièrement infructueux. Vivre l’événement en tant que compétiteurs leur a permis de prendre des notes sur la façon dont un tournoi professionnel et « bien géré » était organisé afin qu’ils puissent faire de leur propre tournoi de jeux de combat un succès.

« Nous avons estimé qu’un tournoi d’esports à Tifton aiderait à rassembler la communauté des joueurs de la région et à élargir les nombreuses opportunités disponibles dans notre ville natale », a déclaré le couple.

Ils espèrent que la communauté esports de Tifton aidera à soutenir l’événement, ajoutant que s’ils le font, le couple devrait recevoir une remise senior en guise de pénitence pour sa défaite brutale au poste de PDG.

Aussi étrange que puisse paraître un couple de personnes âgées se présentant pour rivaliser avec des joueurs de jeux de combat et organiser leur propre tournoi, Kim et Craig ont une expérience préalable des jeux de combat et connaissent quelques personnes dans l’industrie. Bien que le PDG ait été leur premier événement esport majeur, dans le passé, ils ont participé à des tournois plus petits organisés par Mad House Gaming Lounge, une vitrine de jeux à Tifton appartenant à leurs partenaires de Southeast Mayhem, Johnathan Day et Heather Pacheco.

Liam Young, des relations publiques de Southeast Mayhem, a fait l’éloge du couple et de leur passion d’utiliser des jeux de combat pour aider à insuffler une nouvelle proximité au sein de la communauté de Géorgie du Sud.

« Ils voulaient mettre leurs connaissances en commun et créer quelque chose de spécial pour le FGC en Géorgie du Sud, une région qui est autrement éclipsée par l’imminence de la Géorgie du Nord. [and] Scène métropolitaine d’Atlanta », a déclaré Young. Il a ajouté que le couple s’était tellement engagé à aider partout où ils le pouvaient qu’ils ont déverrouillé tous les personnages de Smash Bros. Ultimate sur tous les commutateurs Nintendo.

C’est par l’intermédiaire des partenaires événementiels du couple qu’ils ont entendu parler du PDG 2021. Après avoir appris qu’Alex Jebailey, le fondateur du PDG, organisait toujours un « événement exceptionnel », il est devenu pour eux une nécessité d’apprendre via l’épreuve du feu.

L’un des avantages de voir le PDG de première main était de comprendre comment des choses comme les protocoles de vaccination et les mandats de masques peuvent être efficacement mises en œuvre lors d’un tel événement. Mis à part l’organisation de l’événement, ce qui les a le plus marqués, c’est de constater à quel point la communauté FGC peut être soudée et accueillante.

Lors de la préparation de son premier match Marvel vs Capcom, Craig a eu une brève conversation avec Just Hamster, un joueur de Street Fighter V et la personne qui enverrait bientôt Craig dans la catégorie des perdants.

« Nous avons appris l’existence de la famille, des villes natales, de la nourriture que l’on aime et évite, et nous avons laissé des amis avec un coup de poing », a déclaré Craig.

Le personnel de l’événement du PDG, les bénévoles et les participants se sentaient comme une grande famille à laquelle le couple a toujours voulu appartenir, en raison de la façon dont tout le monde semblait s’entendre et de leur volonté de s’entraider.

« Ni Kim ni moi ne nous attendions aux commentaires positifs et écrasants que nous avons reçus de tout cela », a déclaré Craig. « Clairement, cette communauté se soutient les uns les autres et ceux qui viennent de la rejoindre, quel que soit leur âge. »