Couples espagnols à deux sans barreur, en finale !

28/07/2021 à 10h43 CEST

.

Les deux binômes espagnols sans barreur, composés de Aïna Cid Oui Virginie Diaz et pour Jaime Canalejo Oui Javier Garcia, ont réussi à se qualifier pour jouer ce jeudi leurs finales respectives des Jeux de Tokyo 2020 en terminant troisième de leur demi-finale.

Cid, qui a terminé sixième à Rio avec Anna Boada, et Díaz ont déjà obtenu le diplôme olympique, mais ils se battront pour améliorer leur place en finale, qui se jouera à 2h30, heure espagnole.

LL’as espagnol a terminé avec un temps de 6 : 50.63, 3,22 derrière les vainqueurs de la course, les Néo-Zélandaises Grace Prendergast et Kerri Gowler, qui ont dominé la course en tout temps (6 : 47,41) devant les Russes Vasilisa Stepanova et Elena Oriabinskaia (6 : 50,24).

L’Espagnol, bronze aux européennes de Varèse 2021, a fait un test du moins au plus. En franchissant les 500 et 1 000 mètres, ils étaient derniers, mais dans la seconde moitié du parcours, ils ont effectué un magnifique retour et ont pris la troisième place et la place de finalistes avec solvabilité.

Leur temps est le pire des équipes classées pour la finale, puisque dans l’autre demi-finale, ils ont remporté la Grèce avec 6 : 48,70 en battant la Grande-Bretagne (6 : 49,39) et le Canada (6 : 49,46)

Jaime Canalejo et Javier García ont encore brillé et ont également terminé troisièmes de leur demi-finale avec un temps de 6 : 16,25 minutes et ils joueront la finale demain à 02h18.

Les Roumains Marius Cozmiuc et Ciprian Tudosa ont réalisé un temps de 6:13,51, meilleur en 1:37 que le Danemark et en 2:74 que l’Espagne, qui n’a pas été précipité par le bateau australien, quatrième en 5:79.

Caetano Horta et Manel Belastegui s’affronteront dans la finale B du deux de couple léger, après avoir terminé cinquième de leur demi-finale, qui n’a cédé la place à la finale A que dans les trois premiers.

Leur temps de 6 :15.49 ne leur a pas permis de se rapprocher des trois premières places occupées dans le canal Sea Forest par les paires Irlande, Italie et Belgique. L’Ukraine a également terminé devant l’Espagne.