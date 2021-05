Coups, cancer, Olajuwon, sonneries … Rudy Tomjanovich, le génie qui a nié en être un

Parmi les phrases et les phrases que la NBA a laissées tout au long de son histoire, n’a jamais eu autant de sens que celui prononcé par Rudy Tomjanovich après la réalisation de la bague remportée par les Rockets en 1995: «Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion». La compétition nord-américaine a toujours ressemblé à un film hollywoodien dans lequel les mots parfaits étaient toujours prononcés au bon moment, mais celui-ci en particulier prend le gâteau. Son importance fait partie de l’histoire de la Ligue et révèle bien plus que le personnage d’une équipe mythique qui a remporté le championnat en deux saisons consécutives. Il fait également référence à la manière d’être d’un entraîneur qui n’a pas capturé autant que les autres de sa génération (Phil Jackson, Pat Riley, Gregg Popovich ou Chuck Daly) ou celui qui suit immédiatement, mais qui a une importance capitale en Amérique du Nord. basket-ball.

Tomjanovic obtient en 2020 son intronisation éternellement reportée dans un Temple de la renommée qui lui en devait une. Un homme lié pendant presque toute sa carrière à un Houston Rockets dont l’histoire est impossible à comprendre sans son chiffre (parfois) sous-estimé et qu’il a toujours su se surpasser. Déjà en tant que joueur, il a passé toute sa carrière sportive avec la franchise texane, bien qu’il ait vécu sa première année à San Diego, la ville où résidaient les Rockets à cette époque. Choisi en position 2 du repêchage de 1970, il était un attaquant, même si sa carrière en NBA a été marquée par un épisode très curieux et malheureusement pas très flatteur pour lui. C’est le 9 décembre 1977 qu’un petit tangana a été organisé au milieu du court pendant le match qui affrontait les Rockets et les Lakers.. Rudy a couru pour voir ce qui se passait quand l’attaquant de puissance Kermit Washington l’a frappé fort au visage qui l’a pris par surprise, lui fracturant la mâchoire et le rendant inconscient.

L’action a eu des conséquences pour le Los Angeles, suspendu pendant 60 jours, manquant 26 matchs et contraint de payer l’amende la plus chère à l’époque, 10 000 $. Tomjanovich a eu le pire et même craint pour sa vie. Son visage s’est brisé, il lui a fallu cinq mois pour se remettre complètement, bien que sa ténacité et sa constance lui a permis de revenir sur les courts la saison suivante, au cours de laquelle il a en moyenne 19 points et 7,7 rebonds à son cinquième et dernier All Star.Rudy a pris sa retraite en 1981 après 768 matchs dans lesquels il a en moyenne 17,4 points et 8,1 rebonds.

Rendre Olajuwon génial

Tomjanovich n’a pas immédiatement sauté sur le banc. En tant qu’étudiant du jeu, il a passé quelques années à s’entraîner avant de devenir l’assistant de Bill Fitch en 1983-84. Ce fut une année de transition pour les Texans, qui avaient disputé la finale en 1981 avec l’attaquant toujours actif. mais ils avaient caillé un 14-68 la saison suivante qui avait conduit au renvoi de Del Harris et à l’arrivée de Fitch, qui était accompagné de Tomjanovich lui-même. Avec le nouveau personnel d’entraîneurs est venu Ralph Sampson, qui avec Olajuwon l’année suivante (dans ce repêchage de Jordan …) a formé ces tours jumelles qui ont perdu lors de la finale de 1986. Le débarquement d’un nouvel entraîneur en 1988, quelques mois seulement après le déménagement de Sampson dans l’État de Gonden, La position de Rudy n’a pas changé, qui a attendu une opportunité qui s’est présentée en 1991, lorsque Chaney a été congédié après trois premiers tours consécutifs et un dossier de 26-26 au quatrième qui a certifié que le projet était stagnant.

Bien que Tomjanovich soit arrivé comme intérimaire et n’ait pas réussi à atteindre les séries éliminatoires lors des 30 matchs qu’il a menés cette saison (16-14), il a réussi à rester au poste et à atteindre les demi-finales de l’Ouest l’année suivante, avec un Olajuwon qui a explosé à 26 points et 13 rebonds, auxquels il a ajouté plus de 4 blocs et 72 doubles-doubles en 82 matchs et le prix du meilleur défenseur. Les Sonics les ont éliminés en sept matchs difficiles, mais le moment des Rockets n’était pas encore venu. Au le 1993-94 Olajuwon a répété en tant que meilleur défenseur, mais a également remporté le MVP, récoltant les deux prix au cours de la même saison pour la deuxième et dernière fois de l’histoire (l’autre était Michael Jordan en 1988). C’était la quintessence du pivot, qui a en moyenne 27 points et 12 rebonds, avec 3,6 passes et 3,7 blocs, a condamné les Blazers au premier tour avec 34 ++ 11 + 4,8 + 3,8 en moyenne, les Suns en sept matchs fous en demi-finale (28,7 + 13,6 + 4,6 + 4), à Utah en cinq matchs (28 + 10 + 4,4 + 4,6 avec près de 3 interceptions) et à ces Riley Knicks qui sont devenus une version cartoon des Bad Boys, avec un jeu dur, sale et presque scélérat qui n’a pas pu arrêter Olajuwon. Même si c’était sur le point: 3-2 et match ballon qu’ils n’ont pas pu préciser dans le sixième (ils ont chuté 86-84), ni dans le septième, ce qui a donné aux Rockets l’anneau tant attendu (90-84) avec Olajuwon un peu plus terne pour la défense étouffante de New York et son pair, Pat Ewing, mais il a été MVP de la finale avec 27 points, 9 rebonds, 3,6 passes décisives et 4 blocs en moyenne. Sa consécration.

“Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion”

Le grand exploit fut cependant l’année suivante. Même avec l’ajout de Clyde Drexler, les Rockets ne se sont pas améliorés et sont restés à 47-35, ce qui les a laissés à la cinquième place dans l’Ouest et sans avantage sur le terrain en séries éliminatoires. Les playoffs ont été comme un film et Olajuwon, qui a gardé ses chiffres en saison régulière (28 + 11 + 3,5 + 3,4) Il était à nouveau le héros, cette fois en bonne compagnie. Houston a battu le Stockton et Malone Jazz, qui avaient remporté 60 matchs, avec 34 points du pivot, en 5 matchs, le cinquième d’entre eux à Salt Lake City et tout ce que cela implique. Les demi-finales l’exploit était encore plus grand, puisque tout semblait se compliquer avec un match contre 3-1 et un ballon de match dans les derniers Suns of Barkley compétitifs (59 victoires). Dans les 227 occasions précédentes où un tel résultat avait été donné, ce n’est que dans huit que le retour avait été réalisé, certifié par un triple de Mario Elie (et 29,6 + 9 avec 51% de tir de Kakeem) dans le septième match connu sous le nom de Le baiser de la mort. Les finales de la Conférence étaient un monologue d’Olajuwon (34,6 + 11,6 + 5,4 + 4), contre lequel David Robinson (24,4 + 12 dans cette série) ne pouvait rien faire, qui déclarerait plus tard à Life Magazine que: “Hakeem? You can ‘ne rien faire contre Hakeem “(” Hakeem? Vous ne résolvez pas Hakeem “).

Lors de la finale, tout le monde a déjà pris pour acquis un exploit qui a transformé un jeune homme en master class de Hakeem Shaq (32,8 + 12 + 5 + 5,5 pour le 28 + 12,5 non négligeable mais insuffisant d’O’Neal). Cette équipe mythique, avec Kenny Smith, Robert Horry, Clyde Drexler, Sam Cassell, Vernon Maxwell ou Mario Elie, représentait ce que Tomjanovich croyait le plus, la ténacité, la passion et le cœur qu’il avait réussi à conquérir dans une NBA qu’il voyait première fois, un sixième classé a remporté le ring, terminant avec les quatre meilleurs records de la saison et sans avantage sur le terrain dans aucun des tours de qualification. Et tout cela, laissant une traînée de victimes en cours de route et sans Jordan, cela, comme Olajuwon s’en souvenait récemment. Mais il est tombé en demi-finale contre le Magic.

Ces séries éliminatoires que Rudy résumait en ne sous-estimant jamais le cœur d’un champion étaient formidables, avec Hakeem en moyenne 33 points, 10,3 rebonds, 4,5 passes décisives et 2,8 blocs. Drexler 20,5 points, 7 rebonds et 5 passes, Robert Horry 13,1 points, 7 rebonds et 3,5 passes et Smith 10,8 points et 4,5 passes. Certains pensent que, en effet, cette équipe de Rudy Tomjanovich et Olajuwon aurait pu être la dernière de la chaussure des Bulls of Jordan, Pippen et Phil Jackson. Mais nous ne le saurons jamais, bien sûr. Ce que l’on sait, c’est que le technicien, comme d’habitude pour lui, a évité la qualification de génie et, dépourvu d’égoïsme ou d’arrogance, il a donné toute sa place à une équipe qui a transcendé plus que lui, son créateur.

Une fin amère pour Tomjanovich

Il serait injuste de donner une connotation négative au dernier mot lorsque nous parlons de Tomjanovich. Bien que le moment ait été quelque peu amer, cela ne fait aucun doute. L’entraîneur avait encore le temps de se faufiler en demi-finale l’année suivante, qui était la dernière année de super-héros de Hakeem (27 + 11 à 33). On ne peut pas non plus dire qu’il a fait naufrage dans les années suivantes, où il avait à ses commandes des équipes de plus de noms que de talents, réunissant des légendes d’un âge avancé ou des stars. qu’ils commençaient à perdre la lumière mais qu’ils voulaient, et ce désir a été exprimé à haute voix par eux, être aux ordres du technicien. Avec Barkley, ils ont atteint la finale de l’Ouest en 1997, la dernière fois qu’ils étaient près du ring, mais ont chuté 4-2 contre une équipe qu’ils avaient battue les années précédentes: le Jazz, qui les a battus après un coup terrible au Texas dans le sixième rencontre quand la septième était presque assurée et avec Stockton marquant un triple vainqueur qui lui a donné à lui et à Malone leur première finale de carrière.

Il était encore temps de réunir Barkley et Olajuwon avec Pippen pendant l’année de lock-out (1998-99), mais en vain. 31-19 en 50 matchs et Cinquième place à l’Ouest et défaite face aux jeunes Lakers Shaq et Kobe au premier tour. La série était la réalisation que le moment était passé. Hakeem, qui avait en moyenne 19 points et 9,5 rebonds non négligeables (2,5 blocs), est resté à 13,3 + 7,3 dans cette série pour les 29,5 + 10 + 4 + 4 d’un O’Neal qui a certifié la fin du cycle. Le pivot a été échangé après le 200-01 aux Raptors, où il a terminé une carrière légendaire sans douleur ni gloire, tandis que Tomjanovich, qui avait encore le temps d’encadrer les premiers pas de Yao Ming en NBA, a dit au revoir aux bancs après 2002-03, une saison, la quatrième consécutive pour les Rockets sans séries éliminatoires, dans laquelle ils ont terminé avec une fiche de 43-39, une victoire derrière la huitième place des Suns. Son bilan en tant qu’entraîneur des Rockets était de 503-397 en saison régulière (56% de victoires) et de 51-39 (57%) en séries éliminatoires. Et, même avec tout cet héritage, il a eu le temps de entraîner les États-Unis à une Coupe du monde en Grèce dans lequel il a remporté une médaille de bronze méritoire en n’ayant pas de joueurs de la NBA et aux Jeux olympiques de Sydney, où les Nord-Américains ont remporté l’or dans cette Dream Team 3.0. Presque rien.

Les adieux de Tomjanovich ont été forcés, par un diagnostic de cancer de la vessie qui a eu un grand impact à cette époque et qu’il a surmonté après un traitement dur qui l’a miné physiquement et moralement mais qu’il a survécu dans le sillage de ce caractère inné en lui, la ténacité, persévérance et passion. Il a fait une menace de retour (ce n’était pas une menace, mais comme si c’était le cas) en 2004, lorsqu’il a accepté un contrat de 30 millions de dollars sur 5 ans pour porter les Lakers après Shaquille O’Neal et Phil Jackson, avec Kobe Bryant. Il a pris sa retraite après 39 matchs invoquant de la fatigue, bien qu’il ait nié que c’était à cause du traitement. D’une manière ou d’une autre, les Lakers ont pleuré sa perte, car ils étaient 24-19 avec lui et ont terminé avec un record de 34-48, derrière même le mauvais frère que les Clippers étaient à ce moment-là d’une manière plus accentuée que maintenant. En tout, 10-29 après le départ de Rudy, remplacé par un Fank Hamblen, assistant traditionnel du Zen Master, qui n’avait pas grand-chose à blâmer pour la catastrophe de Los Angeles et sa première absence en séries éliminatoires depuis 1994.

Près de 25 ans après cette fameuse phrase, Tomjanovich, 71 ans et déjà sans problèmes de santé, est reconnu avec son inclusion dans un Hall of Fame, une récompense plus que méritée pour une carrière légendaire. Robert Horry, qui était sous ses ordres, à ceux de Phil Jackson et Gregg Popovich, témoignerait pour l’As Journal plus tard, “mon préféré était toujours Rudy Tomjanovich. Il se souciait de nous, nous demandait si nous voulions jouer d’une certaine manière ou non.” Et il se souvenait avec nostalgie du ring de 1995, dont il attribue en partie le crédit à son entraîneur, pionnier dans certains aspects du jeu comme le petit ballon largement utilisé aujourd’hui: «On a fait des choses incroyables, on a évolué, on a pris des risques avec le petite balle … c’était incroyable ce que nous avons obtenu “. Son héritage, loin des caméras, n’est pas éclipsé lorsque nous regardons en arrière et réalisons tout ce qu’il a accompli. C’est historique et nous aurions tort de ne pas en parler de tout. Après tout, ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion.