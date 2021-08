Coups de départ d’Andrew Cuomo | Ligne électrique ⋆ 10z virale

in

En sortant d’Albany, Andrew Cuomo a pointé du doigt au moins trois grands groupes d’intérêt. C’était un départ approprié pour ce personnage méchant et discrédité.

Cuomo s’est moqué du long rapport détaillé alléguant qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes. Il a déclaré que le rapport était “conçu pour être un pétard politique sur un sujet explosif” et qu’il était basé sur une enquête “injuste et injuste”. Il ne s’est excusé auprès d’aucune des 11 femmes et n’a même mentionné aucune d’entre elles. Mais il les a défiés implicitement en déclarant qu’il avait été “condamné[ed] sans faits.

Cuomo a ainsi renversé le mouvement «moi aussi».

Tournant son attention vers la ville de New York, Cuomo a déclaré qu’Eric Adams serait son prochain maire. Il a ajouté qu’Adams “apportera une nouvelle philosophie au poste qui peut donner aux résidents de New York de l’espoir pour l’avenir”.

Cuomo a ainsi renversé Bill de Blasio, avec qui il serait obsédé.

Enfin, dans l’un de ses derniers actes officiels en tant que gouverneur, Cuomo a accordé la clémence à cinq meurtriers, dont un ancien membre du Weather Underground qui est le père du procureur de district ultra-gauche de San Francisco, Chesa Boudin. Cuomo a ainsi renversé la communauté des forces de l’ordre et ceux qui la soutiennent.

Chuck Ross rapporte :

David Gilbert purge une peine de 75 ans pour meurtre au deuxième degré pour son rôle dans le vol d’un camion de sécurité Brinks en 1981 à Nyack, NY avec des membres de l’Armée noire de libération. Gilbert conduisait une voiture de fuite avec sa partenaire, Kathy Boudin. L’octroi de la clémence de Cuomo permettra à Gilbert de comparaître devant la commission des libérations conditionnelles de l’État avant sa libération potentielle de prison. Chesa Boudin a fait pression sur Cuomo l’année dernière pour accorder la clémence à son père. . . .

D’après ce que je comprends, Gilbert doit encore persuader la commission des libérations conditionnelles qu’il devrait être libéré. Mais la clémence de Cuomo ouvre la voie à Gilbert pour demander sa libération.

Il en va de même pour les quatre autres meurtriers auxquels Cuomo a accordé la clémence. Ed Morrissey discute de ces cas. L’un d’eux a été condamné en 1983 à une peine de 50 à perpétuité pour le vol et le meurtre d’un couple du Queens en 1980. Un autre a reçu la même peine pour avoir abattu un homme lors d’un vol en 1992. Un autre a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de tentative de meurtre et de possession d’armes après avoir tiré et tué un jeune de 17 ans lors d’une fête de quartier en 1980.

En annonçant ces commutations, Cuomo a noté que certains des récipiendaires avaient fait de bonnes actions en prison. Je crois que le dicton «la vertu est sa propre récompense» devrait s’appliquer lorsqu’il s’agit de bonnes actions ultérieures des meurtriers.

Il y a quelque chose que presque tout le monde n’aime pas dans les plans d’adieu de Cuomo – les féministes, les gauchistes et les conservateurs de l’ordre public. Cuomo n’aurait apparemment plus l’intention de se présenter aux élections, et c’est ainsi qu’il se comporte.