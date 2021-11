Coups de feu à l’aéroport d’Atlanta: chasse à l’homme en cours pour un criminel condamné, selon les autorités

Une chasse à l’homme était en cours à Atlanta samedi soir après qu’un coup de feu apparemment accidentel à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta a déclenché une panique parmi les voyageurs.

L’arme à feu a explosé après qu’un passager en attente d’une fouille de son sac ait trouvé l’arme dans son sac, a rapporté FOX 5 d’Atlanta. Après le coup de feu, le passager s’est enfui du point de contrôle de sécurité et s’est enfui de l’aéroport, selon le rapport.

L’incident a été pensé pour être un accident et non une situation de « tireur actif », ont déclaré les autorités.

Les autorités ont par la suite identifié le voyageur comme étant Kenny Wells, 42 ans, qui, selon elles, était un criminel condamné. La police a obtenu un mandat d’arrêt contre lui et il était toujours recherché tard samedi soir.

« Nous poursuivons activement cet individu au moment où nous parlons », a déclaré le major Reginald Moorman, commissaire de police de l’aéroport, à l’Associated Press.

Kenny Wells, 42 ans, un criminel condamné, était recherché pour les coups de feu de samedi à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, ont annoncé les autorités. (Département de police d’Atlanta via Associated Press)

Wells faisait face à des accusations de port d’arme dissimulée dans un aéroport commercial, de possession d’une arme à feu par un criminel condamné, d’utilisation d’une arme à feu et de conduite imprudente, a déclaré Moorman.

Dans la confusion qui a suivi le coup de feu, au moins trois personnes ont été légèrement blessées, a rapporté l’AP. Ils comprenaient une personne qui est tombée dans la zone de l’atrium de l’aéroport et deux personnes qui ont souffert d’essoufflement, a rapporté l’agence de presse.

Les vols au départ ont été temporairement retardés car les autorités ont traité l’incident, a rapporté FOX 5.

De nombreux voyageurs ont posté des tweets et des vidéos depuis l’aéroport au fur et à mesure que la situation évoluait.

Le coup de feu a eu lieu vers 13 h 30 HE et la police d’Atlanta a déclaré que la situation était claire plus tard dans l’après-midi, ont déclaré des responsables de l’aéroport dans un communiqué.

Personne à l’aéroport n’a été touché par des coups de feu, a déclaré un responsable de la Transportation Security Administration.

Hartsfield-Jackson est l’un des aéroports les plus fréquentés du pays et les vacances de Thanksgiving qui approchent sont traditionnellement l’une des semaines les plus chargées de l’année pour les voyages en avion. Cette année, on s’attend à voir un retour proche des niveaux pré-pandémiques des voyages de vacances, selon les observateurs de l’industrie.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.