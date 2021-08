Coups de feu sur la mère de Britney Spears alors que Jamie Spears accepte de démissionner de son poste de conservateur

Les enfants d’à peine 4 ans en Écosse seront désormais autorisés à s’identifier comme étant du sexe opposé et à modifier leur nom, selon les nouvelles directives publiées par le gouvernement du pays. « L’objectif de la politique éducative de ce gouvernement est d’atteindre l’excellence et l’équité pour tous nos jeunes dans un système éducatif […] More