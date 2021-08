Coups de rappel Covid: la moitié de la Grande-Bretagne commencera à recevoir des coups de rappel Covid à partir de septembre | Royaume-Uni | Nouvelles

À partir de début septembre, 32 millions de personnes se verront offrir la chance de recevoir un troisième jab. Jusqu’à 2 000 pharmacies participeront à la livraison de vaccins dans le but de soulager la pression des services du NHS.

Tous les adultes de 50 ans et plus et ceux qui sont immunodéprimés pourront recevoir la dose supplémentaire.

Le programme pourrait commencer dès le 6 septembre et se terminer début décembre, rapporte The Telegraph.

Les plans élaborés par les ministres verraient près de 2,46 millions de jabs en moyenne livrés par semaine.

À ce jour, le plus grand nombre de jabs donnés en une seule journée était de 873 784.

Les plans suggéraient prétendument que la dose de rappel pourrait être administrée en même temps que le vaccin contre la grippe.

Une source gouvernementale a déclaré au média: “C’est le plan, dans la mesure du possible.”

Cependant, il a souligné que cela « dépend du JCVI final [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] conseils et essais de rappel du vaccin contre le coronavirus. »

L’initié a ajouté que les ministres “cherchaient à battre notre record de coups par jour”.

La semaine dernière, Public Health England a déclaré que les jabs de Covid avaient sauvé 60 000 personnes de la mort.

Les experts estiment également que 52 600 hospitalisations ont été évitées et que 22 millions de cas ont été évités depuis que le premier vaccin a été administré en décembre.

L’épidémiologiste consultant, le Dr Jamie Lopez Bernal, a déclaré: “Au fur et à mesure que les cas ont augmenté, la véritable échelle de protection est devenue claire. Tous ceux qui se sont présentés pour leur vaccin ont joué un rôle dans cet effort vital.”

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint de l’Angleterre, a souligné que les blocages de l’hiver dernier avaient « complètement exclu à peu près tous les autres virus respiratoires », mais a souligné qu’une résurgence était prévue.

Il a déclaré: “J’espère que le pire est derrière nous, mais je pense qu’il est tout à fait possible que nous ayons une ou deux périodes cahoteuses en automne et en hiver – non seulement à cause de Covid, mais aussi à cause de la grippe et d’autres problèmes respiratoires virus.”

