Coups de vent et pluie torrentielle IMMINENT – Cartes | Météo | Nouvelles

Les avertissements du Met Office, qui couvrent plusieurs régions, ont prédit que la pluie et le vent frapperont certaines parties du pays. Les systèmes atterriront au-dessus de Londres, de l’Écosse, du Pays de Galles et de certaines parties du nord de l’Angleterre avec des effets dévastateurs. Les avertissements suggèrent que les gens pourraient voir des pouces de pluie en quelques heures et que le vent pourrait dépasser 50 mph.

Dans certaines régions, des terres déjà inondées laisseront le sol vulnérable aux inondations.

Les prévisions indiquent: « Des coups de vent ou des coups de vent violents sont attendus dans de nombreuses zones côtières du Pays de Galles et dans certaines régions côtières du nord du sud-ouest de l’Angleterre cet après-midi avant de s’atténuer lentement ce soir.

« Les vents souffleront en rafales à 50 à 60 mph assez largement, et peut-être vers 70 mph dans les zones côtières galloises exposées.

« À l’intérieur des terres, des rafales de 40 à 50 mph sont plus probables. »