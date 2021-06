Coupure de courant à Porto Rico : « Nous ne connaissons pas la cause profonde », déclare le PDG de Luma | Monde | Nouvelles

in

Des milliers de personnes ont été privées d’électricité après qu’un énorme incendie a dévasté une sous-station. Wayne Stensby, PDG de LUMA Energy Puerto Rico, a déclaré aux médias : « Nous ne connaissons pas la cause [of the power station explosion].

Il a ajouté que la situation avait été sécurisée et que des travaux étaient en cours pour rétablir le courant.

Posté sur Twitter, LUMA a publié une déclaration peu de temps après l’incident s’engageant à rétablir le courant dès que possible.

« Un incendie s’est déclaré dans un transformateur de la sous-station de LUMA à Monacillo », peut-on lire.

« Les systèmes de protection ont interrompu le service électrique. La restauration commencera dans deux heures et se poursuivra pendant la nuit.

LUMA a récemment repris le système de distribution d’électricité le 1er juin.

Le système électrique du pays a été durement touché après que l’ouragan Maria a détruit de grandes sections du réseau, laissant certains résidents sans électricité pendant près d’un an.

Javier Jiménez, maire de Saint-Sébastien, a déclaré que l’incident s’était « transformé en chaos ».

D’autres suivent…

LIRE LA SUITE: Joe Biden salue la «RFA» dans une gaffe embarrassante majeure à son arrivée au Royaume-Uni