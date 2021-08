Coupure de courant : une grande partie des centrales est confrontée à des perturbations en raison de l’épuisement des stocks de charbon

in

Les charbonniers doivent modérer leur production en fonction des prélèvements, car le charbon ne peut être stocké au-delà d’une certaine quantité sans risque de s’enflammer.

Alors même que la demande d’électricité augmente conjointement avec un début de reprise des activités commerciales et économiques après la deuxième vague de Covid, une grande partie des centrales électriques du pays sont placées dans une situation précaire avec des stocks de charbon qui s’épuisent rapidement. Selon les données du gouvernement, les unités d’une capacité combinée de 90 000 mégawatts (MW) ont des stocks de carburant qui dureraient moins de huit jours. Sur ce total, une capacité de 20 000 MW est paralysée car Coal India (CIL) retient de nouveaux approvisionnements exigeant que les impayés soient acquittés.

Les créances nettes de CIL s’élevaient à 17 100 crores de roupies fin juillet. S’exprimant sur les créances impayées lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 le 12 août, Pramod Agarwal, président et directeur général, avait déclaré : “Nous essaierons de réduire (les créances) davantage dans les mois à venir et nous exerçons une pression constante sur les acheteurs.”

Parmi les centrales disposant de moins de huit jours de stocks, les unités de production de plus de 22 000 MW ont déjà reçu plus de charbon qu’elles ne sont censées recevoir contractuellement. Pas moins de 31 000 MW de centrales ont reçu plus de 92 % de charbon que leurs quantités contractuelles.

L’augmentation de la demande d’électricité dans un passé récent s’avère ironiquement être un fléau pour les centrales électriques qui ont besoin de charbon. La consommation d’énergie mensuelle en juin à 114,5 milliards d’unités (BU) était de 5,2% supérieure à celle du mois précédent, tandis qu’en juillet, l’offre a encore augmenté de 8,7% séquentiellement à 124,4 BU. La consommation d’électricité en juillet était encore plus élevée que le niveau enregistré au cours du mois correspondant en 2019. La demande d’électricité au cours des 15 premiers jours d’août a été plus ou moins aux mêmes niveaux au cours de la période correspondante du mois dernier.

Au 22 juin, jusqu’à 21 centrales électriques disposaient d’un stock de combustible pour moins de huit jours alors qu’actuellement 66 centrales fonctionnent avec des niveaux de stock aussi critiques. L’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable a contribué à ralentir l’épuisement des stocks de charbon dans les centrales électriques, les centrales solaires et éoliennes ayant fourni 60,1 BU entre avril et juillet, soit environ 17 % de plus qu’à la même période l’an dernier.

Le niveau actuel des cotisations impayées est égal au montant que CIL s’est fixé comme objectif d’investissement annuel pour l’exercice 22. Dans le cadre des dépenses d’investissement, 3 000 crores seront dépensés pour les engrais Talcher et environ 1 500 crores de roupies seront dépensés pour les voies ferrées en cours de construction pour améliorer l’évacuation du charbon. La société a également besoin de liquidités pour compenser les coûts élevés du carburant dans un contexte de prix record du carburant automobile. Au T1FY22, CIL a perdu environ Rs 700 crore en raison des taux élevés de diesel.

La production de CIL avait diminué de 1% par an pour atteindre 596,2 millions de tonnes au cours de l’exercice 21, principalement en raison de la baisse de la demande des centrales électriques dans le cadre de l’exercice budgétaire impacté par le coronavirus dans un contexte de réduction des besoins en électricité. Les consommateurs ont acheté 573,8 MT de charbon auprès du mineur – qui produit environ 80% du charbon du pays – soit 1,3% de moins que l’exercice 20. Avec une baisse des prélèvements, le stock de charbon excavé se trouvant dans les mines CIL a atteint un niveau record de 96 MT. Les charbonniers doivent modérer leur production en fonction des prélèvements, car le charbon ne peut être stocké au-delà d’une certaine quantité sans risque de s’enflammer.

